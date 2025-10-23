El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Samuel Obeng trata de escapar de la vigilancia de un rival durante el último antecedente en Montilivi, con Ziganda en el banquillo del Real Oviedo. LOF
Girona - Real Oviedo

El más difícil todavía para el Real Oviedo

El Real Oviedo nunca ha ganado al Girona en su campo y Luis Carrión tampoco conoce el triunfo en Montilivi tras visitarlo con Córdoba, Numancia y Cartagena

Chisco García

Chisco García

Oviedo

Jueves, 23 de octubre 2025, 06:46

Todos los diagnósticos hechos sobre la situación del Real Oviedo llegan a la misma conclusión sobre el mejor remedio que se le puede aplicar ... al equipo azul y las victorias aparecen como el único antídoto verdadero capaz de curar los males de los azules. Dos triunfos en nueve jornadas es un bagaje extremadamente pobre para poder soñar con la salvación y la próxima cita tampoco invita a ser muy optimistas. Montilivi espera a los carbayones para medirse al Girona y ese escenario no ha visto ningún triunfo azul a lo largo de la historia y tampoco de Luis Carrión en sus tres visitas anteriores. Romper con la tradición se antoja más necesario que nunca, tanto para el equipo, como para el técnico catalán.

