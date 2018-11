«Es una gran final en la que no importan las dinámicas» Diegui Johannesson tiene claro que quieren dar una alegría a la afición y asegura que «los derbis no se juegan, se ganan» R. J. G. OVIEDO. Martes, 13 noviembre 2018, 06:21

Sin obviar que el equipo está afectado por la derrota del pasado sábado, en el seno de la plantilla azul ya solo se piensa en el encuentro del sábado. El defensa Diegui Johannesson, uno de los cuatro capitanes del equipo tiene claro que ante este tipo de encuentros «las dinámicas no influyen», ya que considera que se trata de «una gran final, es el derbi asturiano y da igual como hayan venido de forma anteriormente los equipos» dijo.

El equipo tiene que recuperarse pronto del último golpe y los veteranos como Toché, Saúl y Chrisitian son los que están tirando del grupo, explicó el hispano-islandés, que confía en contar con el apoyo de la grada «espero que la gente esté con nosotros. Lo creo y lo quiero, aunque sea injusto pedirlo. Pero la nuestra es una afición ejemplar y estarán con nosotros», indicó.

Los azules llegan al partido en una situación diferente a la del año pasado y tras el derbi empeoraron. «Es una dinámica muy opuesta, cuando el año pasado llegó veníamos bien», explicó Diegui que entiende que lo importante es «afrontarlo como una final y darnos una buena alegría», aunque recuerda que «la Liga es muy larga y puede ser que anímicamente te refuerce mucho, pero no va as er un punto de inflexión, porque quedan muchos partidos todavía».

Concluyó señalando que un derbi «hay que ganarlo, porque los derbis no se juegan, se ganan». Además, no quiso entrar en muchas valoraciones sobre el momento del Sporting: «Me gusta mirar por lo mio, lo que hagan ellos no me importa. La dinámica es similar a la nuestra, pero no pienso mucho en ellos, pienso en el Real Oviedo que es lo que me interesa».