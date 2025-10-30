El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente BBVA gana 8.000 millones hasta septiembre y activa la retribución al accionista para olvidar la opa
Los jugadores del Real Oviedo, tocados, tras la derrota ante el Ourense. LOF

El Grupo Pachuca encara su primera gran crisis en el Real Oviedo

El ridículo copero en Ourense desnuda los problemas acumulados en esta temporada y ponen al Real Oviedo en una situación compleja

Chisco García

Chisco García

Oviedo

Jueves, 30 de octubre 2025, 06:59

Comenta

Cuando en el verano de 2022 el Grupo Carso anunció el traspaso de poder en el Real Oviedo al Grupo Pachuca, se abrieron ... muchos interrogantes entre los seguidores azules. El miedo a lo desconocido generaba incertidumbre. Jesús Martínez y el equipo de trabajo que desplazó a la capital del Principado fueron despejando las dudas y convirtiéndolas en certezas hasta conseguir el anhelado regreso a Primera División.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Universidad de Oviedo prohíbe a los padres acceder a las notas y reclamar exámenes
  2. 2

    Ence plantea el despido de 90 trabajadores de la fábrica de Navia
  3. 3

    La historia de una asturiana: «Desperté con medio cuerpo paralizado y llamé a un amigo en lugar de al 112»
  4. 4 Mael, el niño que venció a un dragón llamado Meningococo
  5. 5

    Juicio en Gijón a cuatro jóvenes portugueses: «Fue una relación sexual consentida, no una violación grupal»
  6. 6 Adiós a Mercedes González, edil con el tripartito y gran activista social
  7. 7

    El Principado de Asturias investiga un presunto caso de acoso escolar en San Martín del Rey Aurelio
  8. 8

    Una sentencia obliga a rebajar el peaje cuando hay obras y atascos como los del Huerna
  9. 9

    El aparcamiento de la avenida de Portugal, en Gijón, será gratuito
  10. 10 El significado del misterioso vídeo que ha compartido Daniel Sancho

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Grupo Pachuca encara su primera gran crisis en el Real Oviedo

El Grupo Pachuca encara su primera gran crisis en el Real Oviedo