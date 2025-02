«Guardo buenos recuerdos del Oviedo, aunque espero ganarles», dice Domínguez

M. SUÁREZ OVIEDO. Viernes, 12 de febrero 2021, 02:04 | Actualizado 16:52h. Comenta Compartir

El ex jugador del Real Oviedo Borja Domínguez, ahora en el Lugo, fue el encargado de valorar el duelo que medirá a ambos clubes el próximo lunes. El medio. que volvió a una convocatoria la pasada jornada tras 15 fuera por lesión, podría volver ... a tener minutos tres meses después en un Tartiere que conoce bien. «La superficie es particular, nunca acaba de recuperar del todo y condiciona el juego; si queremos conseguir algo ositivo no podemos fallar», comentó. El gallego explicó que guarda «muy buenos buenos recuerdos» de su paso por el conjunto azul en 2017 y advirtió que «es un equipo rocoso, duro y trabajado». «Hay que tener cuidado porque es un bloque que sabe a lo que juega y tiene gente con potencial. Es un gran club, su afición apoya al máximo y yo, aunque espero ganar el lunes les deseo lo mejor a partir de ahi», admitió el jugador lucense.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión