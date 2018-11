Real Oviedo «No me gusta cambiar, pero si me tengo que adaptar no soy cuadriculado» Anquela señala que su esencia es apostar por un sistema y «jugar sota, caballo y rey», pero «de momento no podemos hacer eso» IVÁN ÁLVAREZ Viernes, 2 noviembre 2018, 14:23

Con el propósito de sobreponerse a una derrota en Tarragona que desde su punto de vista fue «demasiado cruel para el rendimiento que dio el equipo», Juan Antonio Anquela perfila los detalles del duelo de este domingo (16 horas) contra el Mallorca con «ganas de darle una alegría a todo el mundo». Así lo ha expresado este mediodía el entrenador del Real Oviedo durante su comparencia en sala de prensa, que ha versado acerca de su ideario táctico y las necesidades del conjunto carbayón.

«Me gustaría jugar siempre de una misma forma, pero las muchas lesiones que hemos tenido no nos lo han permitido», ha apuntado el técnico azul, que ha recordado que el 4-2-3-1 ha sido el esquema de cabecera a lo largo de su trayectoria en los banquillos, pero las necesidades le obligan a variar para buscar «lo mejor para el equipo». «Nosotros no pegamos ningún bandazo. Desde el primer día estamos trabajando de muchas maneras», ha explicado tras mostrar sus preferencias.

Más noticias Anquela da otra vuelta de tuerca

«A mí no me gusta cambiar, pero si lo tengo que hacer, lo voy a hacer. No soy cuadriculado», ha profundizado el técnico jienense, que ha expuesto que subrayado en su libreto futbolístico está un dibujo táctico con «cuatro defensas y dos delanteros, uno de ellos que haga la segunda punta». «No hay más, he jugado toda mi vida así. En todos los equipos. En el Alcorcón jugábamos de memoria y en Huesca, lo mismo», ha explicado el veterano técnico andaluz, que ha señalado que le «gustaría jugar sota, caballo y rey, porque el fútbol es así de fácil», pero por el momento no puede «hacer eso».

«Tenemos que intentar poner a los mejores dentro del sistema que más nos convenga», ha concluido el técnico, que no ha ocultado que tienen un problema en la defensa de las acciones a balón parado que confía en solucionar. «Estamos intentando que las cosas se hagan por convencimiento y los primeros que tienen que estar convencidos son ellos (los jugadores). Esto es una cosa increíble. El año pasado fuimos un equipo muy fiable a balón parado en las dos áreas», ha aseverado el capitán de la nave oviedista, que considera que «el fútbol fue bastante injusto» con los azules en Tarragona y aludió de forma sucinta a las decisiones arbitrales sufridas.

«No nos quejamos de decisiones que hay muy graves. En otros sitios veo que está todo el mundo llorando. El día que tengamos la suerte de que se equivoquen a nuestro favor, a ver si nos comportamos de la misma manera», ha declarado Anquela, que espera contar con Carlos Hernández este fin de semana y espera contar con Saúl Berjón una vez que ha superado «un problema gástrico». El extremo ovetense será una de las armas para superar a un Mallorca que el técnico azul ha calificado como «un muy buen equipo, que sabe lo que quiere». «Tiene muchos argumentos y juega al fútbol con bastante criterio», ha agregado.

Síguenos en: