Real Oviedo | Egea: «Me gustaría seguir la próxima temporada»

Sergio Egea dejó ayer claro que le gustaría seguir en el Real Oviedo la próxima temporada. El técnico, que sigue insistiendo en que deben apurar las remotas opciones que mantienen de meterse en el 'play off', reconoció no obstante que cuando llegó al equipo le dejaron muy claro que inicialmente era solo para los siete encuentros que faltaban.

El técnico argentino dejó en manos de la directiva su posible continuidad en el club la próxima temporada. Una decisión que seguramente se afrontará una vez que finalice la presente campaña.

Al ser cuestionado en la rueda de prensa de ayer sobre su futuro, lo primero que hizo Sergio Egea fue mostrarse contundente al asegurar que «cuando vengo a Oviedo me plantean muy correctamente 7 partidos, me lo dicen de forma frontal». Una vez dicho esto, el técnico no ocultó que «me gustaría seguir aquí».

«Mientras haya oportunidades hay que agotarlas y luego pensar en otra situación» «Quiero al Real Oviedo e intento hacer lo mejor, me enojan las derrotas» «No puedo decir nada negativo de los jugadores del Real Oviedo»

El preparador argentino abundó en los motivos que le hacen querer seguir, además lo hizo en el día que se cumplían cuatro años del ascenso, con él en el banquillo, logrado en el Ramón de Carranza tras imponerse por 0-1 al Cádiz. Egea insistió en que el Real Oviedo es «un club en el que me he metido en la piel de la gente, pero es una decisión de la directiva».

El técnico reiteró que cuando se le planteó el regreso «no se ha hablado más que de los siete partidos» y la posibilidad de que se le ofrezca la oportunidad de continuar lo dejó en manos de la directiva. «Tiene libertad para decidir», precisó. En su regreso al equipo en esta segunda etapa ha tenido especial influencia Arturo Elías, con el que el técnico mantiene una buena relación. Sobre si mantenía contacto con el responsable del Grupo Carso para la inversión en el conjunto ovetense, Egea dijo que «hablo mucho con Joaquín, el nexo con Arturo». Además, aprovechó para reiterar su oviedismo. «Quiero al Oviedo e intento hacerlo lo mejor. Las derrotas me enojan, me preocupan y me responsabilizan mucho, sé lo que siente la gente aquí» aseguró.

Además, reconoció que hablaba con todos los responsables del club, dentro de la forma de trabajar que a él le gusta. «He hablado con Arturo. Y también con Joaquín, César, Michu. Me gusta trabajar colegiadamente, los grupos son los que triunfan con diálogo permanente», expuso. En este sentido apuntó que a todos les une el mismo interés: «Queremos lo mejor para el Oviedo e intentamos todos dar nuestras opiniones, nadie tiene la verdad, hay un gran grupo y hay armonía».

A lo largo de la semana, los jugadores que fueron pasando por la sala de prensa, los capitanes Diegui Johannesson, Saúl Berjón y Christian Fernández, todos menos Toché, insistieron en dar por perdidas las opciones de meterse en el 'play off', por mucho que matemáticamente fuera posible. El único que mantiene cierta esperanza es el entrenador, que ayer bromeó que tal vez sea por su «vejez y experiencia».

El argentino insistió en que él es «optimista, pero con sentido común y con los pies en el suelo». Recalcó también que ve aspectos positivos en el equipo. «Competimos bien, aunque nos faltan ciertas cosas, pero lo dan todo en la cancha», señaló. En este sentido, el técnico volvió a aprovechar para poner en valor lo conseguido: «Estos jugadores han llegado a los 60 puntos, es muy meritorio y como cabeza visible les pido que tengan fe en lo que hacemos».

En cualquier caso, el técnico insistió en centrarse en el partido del próximo domingo, en el que recordó que «el Majadahonda se juega mucho». «Hay que buscar el triunfo para ver qué pasa en los otros partidos», proclamó. El entrenador comentó que a los jugadores les ve «bien» ante el próximo compromiso e insistió en que «tenemos matemáticamente posibilidades, son pocas, pero tenemos posibilidades». También reiteró que «mientras haya hay que agotarlas». «Cuando ya no las tengamos, a pensar ya en otra situación, pero no hay que bajar la cabeza, ni entregar los partidos ni ser pesimistas», precisó. El entrenador considera que hay que poner en valor lo logrado: «Tiene mucho mérito llegar, queríamos estar en los primeros lugares por la grandeza del club, pero no está tan mal llegar a dos partidos de final con opciones de 'play off'».

En la misma línea, a la hora de valorar lo que le ha faltado al equipo para mantener más opciones a estas alturas, el entrenador dijo que «muchas veces ha faltado fortuna en algunos partidos, ha habido partidos que merecía ganar el Oviedo». Egea asume esta circunstancia como algo normal, ya que entiende el fútbol como «un juego de errores y aciertos, con cuatro puntos de dos empates que se fueron estarías con 65 o 66 puntos».

En cualquier caso, el técnico volvió a destacar el buen nivel y actitud de los jugadores. «Desde que he llegado he visto un plantel con un nivel alto de trabajo y de intensidad, grandes profesionales», aseguró. Con «un vestuario sano», afirmó que no puede decir «nada negativo de esta plantilla». «Soy autocrítico y exigente y el Oviedo está muy bien representado por sus futbolistas», aseguró el técnico en vísperas del último encuentro del equipo en el Carlos Tartiere esta temporada.