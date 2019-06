«No se habló sobre la posibilidad de ocupar otro puesto superior» El futuro de Egea seguirá siendo una incógnita hasta que no finalice la Liga, y, por el momento, no tiene ofertas de ningún tipo para seguir M. SUÁREZ OVIEDO. Viernes, 7 junio 2019, 02:26

El técnico carbayón sigue insistiendo en rueda de prensa en que su único compromiso adquirido con el club azul es el de acabar la Liga en el banquillo. Sergio Egea no avanzó nada sobre su posible continuidad, tampoco a una sola jornada del final y con opciones aún de 'play off',. Lo que sí matizó fue en qué consistió la reunión que mantuvo antes del partido ante el Rayo Majadahonda con el máximo accionista y representante del Grupo CARSO, Arturo Elías.

«Fue para aclarar cosas y compartir información. Trabajamos de manera grupal y todos participamos en la toma de decisiones. Se trataba de intercambiar opiniones para seguir creciendo», clarificó el argentino.

Egea, que lleva más de una década trabajando para el Grupo CARSO, desmintió además que en ese encuentro con Elías, Joaquín del Olmo y Michu, se barajara la opción de darle otro tipo de puesto «superior» al de entrenador la próxima campaña.

«No, en ningún momento. Yo cuando hablo para venir me comprometo a siete partidos. Acepto el reto porque qué mejor lugar que un club top en muchos aspectos y donde me siento tan querido. No ha cambiado nada de lo hablado», concluyó el entrenador carbayón, que vive su segunda etapa como técnico en Oviedo.

Habrá que esperar al término de la competición para ver qué pasos da el club en lo que a configuración de la plantilla se refiere. El primero será determinar si Egea continúa ocupando ese banquillo. En cualquier caso, la confianza de Elías en el argentino es clara tras la reunión entre ambos a dos partidos del final.