Real Oviedo | El Heliodoro vuelve a ser juez

El Real Oviedo está dispuesto a reescribir la historia defendiendo aquello de que «todo puede pasar en el fútbol». Al menos, eso transmitió el técnico azul, Sergio Egea, a sus futbolistas tras la derrota ante el Málaga. A tres puntos del sexto puesto que da acceso a la promoción y con solo nueve en juego, todo pasa por ganar en Tenerife, un escenario de sobra conocido para el conjunto carbayón.

Además de ser el escenario de la primera victoria a domicilio del Real Oviedo (0-2) en su vuelta al fútbol profesional, el estadio Heliodoro Rodríguez López va unido a otra de las fechas significativas del conjunto azul: la del tropiezo, por ejemplo, en su lucha por volver a Segunda División en la temporada 2011-2012. Aquella campaña, a los carbayones, con Pacheta en el banquillo, se les escaparon muchas de sus opciones de lograr el 'play off' precisamente en Tenerife a tres jornadas del final.

Los azules repiten escenario siete años después, pero quieren cambiar el resultado final. Firmar una victoria en un campo que apunta al lleno podría ser en esta ocasión el primero de los pasos hacia un 'play off' con sabor, esta vez, a la máxima categoría del fútbol español.

Por aquel entonces, en el Grupo I de la Segunda División B -bien llamado 'Grupo de la muerte'-, los filiales de equipos como Atlético de Madrid, Real Madrid y Getafe pugnaban por los puntos ante históricos como Real Oviedo, Albacete, Lugo y Tenerife.

A los azules les tocó pelear de tú a tú con los chicharreros y la goleada, dirigida por el excarbayón Perona, retrasó dos temporadas más el ascenso de los ovetenses. El propio atacante exoviedista recuerda lo emotivo y trascendental de un choque al que los tinerfeños llegaban segundos y los azules, quintos. «No tuve una salida sencilla del Oviedo, pero era un club al que quería y que marcó mi vida deportiva. Aquel fue un día inolvidable, de los más felices de mi vida en lo futbolístico y sirvió al Tenerife para entrar en el 'play off'. Pero, por otro lado no me alegró que fuese ante el Oviedo», recuerda Perona.

El valenciano, que asestó tres puñaladas en forma de gol en los minutos 11, 44 y 78, se muestra feliz con la forma en la que «se ha repuesto» de su periplo en Segunda B el club azul.

Ese partido lo vivió al otro lado de la suerte el canterano oviedista Jandrín, que pelea ahora el ascenso a esa categoría en las filas del Caudal de Mieres. «Nos la jugábamos ante ellos para meternos en fase de ascenso y caer de aquella manera hizo de aquel un partido bastante doloroso», rememora el asturiano, titular en aquel encuentro.

Este domingo no se enfrentarán dos candidatos al ascenso, ya que el Tenerife lucha por la permanencia, pero sí dos equipos que se la juegan. «Los partidos ante Oviedo y Lugo van a marcar la permanencia del Tenerife. Tienen más urgencias. No es lo mismo pelear por abajo que por arriba», añade Perona.

Jandrín coincide con su rival de entonces, pero tiene claro que espera un final distinto al de aquel duelo. «Ojalá se vuelva con una victoria que acerque al equipo a los 69 puntos que se marca como objetivo», concluye el futbolista del Caudal.