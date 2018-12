Herrera ve un Oviedo fuerte en defensa El técnico del conjunto canario destaca que los azules defienden bien y salen al ataque con velocidad y mucho peligro R. J. GARCÍA OVIEDO. Domingo, 2 diciembre 2018, 05:13

El entrenador de Las Palmas, Paco Herrera, debutará esta tarde en el Estadio de Gran Canaria tras el estreno la pasada jornada en el Ramón de Carranza con derrota. El técnico espera ver un cambio en su equipo y destacó del Real Oviedo que defiende bien por dentro y tiene velocidad en las transiciones.

Herrera se refirió ayer al conjunto ovetense señalando en primer lugar que «aprecio mucho a Anquela» y dijo que espera un conjunto ovetense con «cinco defensas cuando estén defendiendo». «Los laterales serán extremos cuando ataquen, seguramente tendrán cuatro o tres jugadores en el centro del campo y uno o dos arriba», apuntó.

Respecto a las virtudes del conjunto carbayón, el técnico indicó que se trata de «un equipo que se junta muy bien, que te defiende muy bien por dentro» y que «se parece en gran medida al Cádiz, con mucha velocidad en ataque». Otra de las cosas que considera que juegan a favor de los oviedistas es que «tienen el mismo entrenador desde hace dos años y eso siempre hace a un equipo más fuerte». Por todo lo anterior, entiende que será «un partido complicado» y para él «va a ser una muestra de hacia dónde queremos ir».

Además, Herrera anunció que realizará modificaciones en el equipo. «Vamos a ver algunos cambios. En el primer partido no quise cambiar mucho para que no hubiera una revolución», explicó. Sobre esas variaciones apuntó que serán «en el aspecto táctico» y reconoció que tiene «una buena plantilla con buenos jugadores, pero no es un equipo». «Hacer un equipo es mi principal objetivo, pero sin olvidarnos de ganar», indicó. Por último, hoy celebra su 65 cumpleaños y asegura que «el mejor regalo es la victoria, todo lo demás es superfluo».