Real Oviedo | La hora de la verdad llega al Tartiere

El Real Oviedo afronta esta tarde un encuentro clave si quiere aspirar a meterse entre los seis primeros clasificados. Los jugadores que dirige Juan Antonio Anquela entran en el tramo decisivo de los diez últimos partidos de Liga a cuatro puntos del 'play off' y están obligados, pues, a sumar los tres puntos para mantener o recortar esa diferencia.

Los jugadores azules reciben en el Carlos Tartiere a Las Palmas, un rival que, aunque llega en horas bajas, es uno de los equipos recién descendidos que al inicio de temporada partía como firme candidato a pelear por el ascenso directo, algo que ahora tiene fuera de su alcance. Incluso, sus posibilidades de pelear por el sexto puesto son más bien remotas.

La semana del Real Oviedo ha estado marcada por la salida del club de su secretario técnico, Ángel Martín, y la llegada de Michu para sustituirlo. En los últimos días ya se ha procedido al traspaso de poderes entre ambos y el exfutbolista azul comenzará a trabajar, a partir del lunes, como máximo responsable de la parcela deportiva del equipo.

El conjunto ovetense afronta el enfrentamiento con la noticia de la recuperación de Carlos Hernández y Javi Muñoz, tras cumplir su sanción la pasada jornada. Por contra, siguen siendo baja los lesionados Omar Ramos y Tejera, mientras que Viti, pese a estar recuperado, no entró en la convocatoria. También se cayeron de la lista que ayer facilitó el técnico jienense los gemelos Jorge y Javi Mier, que esta semana volverá a jugar con el filial.

Anquela se mostró muy satisfecho del rendimiento del equipo el pasado domingo ante el Deportivo. Por eso todo apunta a que no habrá muchos cambios en el once inicial. Las dudas están en si Carlos Hernández y Javi Muñoz volverán a la alineación o, por el contrario, se mantendrán Forlín y Jimmy. Por lo visto durante la semana, parece que el canterano Jimmy repetirá, junto a Folch, en el centro del campo.

Los azules afrontan su segundo encuentro consecutivo como locales. La próxima semana descansarán pues se trata de la jornada en la que deberían enfrentarse al Reus y sumarán los tres puntos. Eso hace que el encuentro de esta tarde cobre vital importancia para un conjunto que no ha ganado en las dos últimas semanas: derrota en El Molinón y empate frente al Deportivo. Posteriormente, llegará al Carlos Tartiere el Córdoba, en el que será el tercer partido seguido como local.

El equipo azul dejó el pasado domingo una buena imagen ante el Deportivo, pero no fue suficiente para sumar los tres puntos. En principio, el técnico quiere que se repita el juego, pero con más acierto, por lo que la alineación no parece que vaya a presentar muchas novedades con relación al once que se enfrentó al conjunto gallego.

En principio, Anquela presentará el mismo sistema que viene utilizando en las últimas jornadas, con tres centrales, que es el que mejores resultados le ha dado durante toda la temporada.

Duda en el eje de la defensa

Una de las dudas aparece en el centro de la defensa ya que el pasado domingo volvió al once Forlín, tras cuatro meses apartado del equipo. El argentino ocupó la plaza de central diestro en sustitución de Carlos Hernández, que vuelve a estar disponible tras su sanción. La aportación del jienense en las acciones a balón parado pueden jugar a su favor a la hora de regresar al equipo inicial esta tarde.

En el resto de la zaga no se prevén cambios, aunque otra de las opciones que se le abren al entrenador es que Forlín ocupara la posición de libre, en sustitución de Alanís. Esta posibilidad parece menos probable ya que el mexicano está siendo de los fijos para el titular del banquillo del Oviedo.

Otra de las posiciones que presenta dudas para esta tarde es la del doble pivote. El pasado domingo se estrenó el canterano Jimmy como pareja de Folch y lo hizo con un buen rendimiento. Anquela, que en los últimos encuentros había confiado en Javi Muñoz, tendrá que decidir si mantiene a Jimmy o vuelve a contar con Javi Muñoz para que ocupe plaza en el centro del campo.

Anquela no quiso desvelar el pasado jueves sus intenciones y dejó abiertas las dos alternativas para esta tarde, por lo que no será hasta una hora antes del encuentro cuando se conozca su decisión, pero todo apunta a que el canterano oviedista repetirá.

El otro interrogante en el once azul es si Anquela situará de nuevo a Joselu como referencia ofensiva del equipo o, por el contrario, confiará en Ibrahima, que en sus últimas apariciones en el equipo está pidiendo paso en el once. En caso de que el técnico se decante por el senegalés, se abrirá la posibilidad de que Joselu se mantuviera también en el once. El onubense podría hacerse un hueco en la banda derecha, como sucedió en algunas jornadas esta temporada, lo que haría que Bárcenas se quedara en el banquillo.

La alineación más probable del conjunto azul será la formada por Champagne; Carlos Martínez, Carlos Hernández, Alanís, Christian Fernández, Mossa; Folch, Jimmy; Bárcenas, Joselu y Saúl Berjón. En el banquillo se quedarán Alfonso, Javi Hernández, Forlín, Diegui Johannesson, Javi Muñoz, Toché y Bárcenas.

El conjunto azul se entrenó ayer por la mañana y tiene previsto concentrarse esta mañana en el Hotel Ayre, donde permanecerá hasta la hora del encuentro.