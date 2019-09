Ibra: «Estoy convencido de que voy a jugar tarde o temprano»

El delantero del Real Oviedo, Ibra Baldé, admitió en su primera rueda de prensa de la temporada que tuvo ofertas «mucha pasta» para irse, pero que nunca fue su intención. «Ha habido muchos rumores de que Ibra no iba a seguir, que no se le quiere. Siempre he entrenado y soy jugador del Real Oviedo hasta la temporada que viene. No me afecta nada porque yo sigo trabajando», explicó el jugador.

El senegalés señaló que desestimó ofertas porque está cómodo en el club y convencido también de que va a acabar teniendo minutos. «Estoy muy a gusto aquí y estoy convencido de que tarde o temprano voy a acabar jugando. Tengo que hacerlo mejor que el año pasado, he hablado con el míster y él me ve bien. Soy profesional y tengo que cumplir, empezando por cada entrenamiento para lograr lo que quiero, estar en el campo y darlo todo. Si no es así, banquillo y a animar a los compañeros», aclaró el delantero.

El punta ve más opciones de disputar minutos ahora, con tres delanteros de primera plantilla más Obeng y un 4-4-2, que hace un año. Para él lo importante es sumar de tres cuanto antes. «Tenemos que cambiar la dinámica, hay que ir con respeto y humildad, pero haciendo nuestros deberes y sabiendo que cualquiera que juegue tiene que defender este escudo a muerte. Tenemos que estar más atentos, porque ya nos pasó el año pasado y hasta el minuto 95 no puedes bajar los brazos», concluyó el jugador.

El entrenamiento, que superó la hora y media de trabajo, tuvo la nota disonante en Alejandro Arribas, que abandonó la sesión antes de lo previsto. Estuvieron con el grupo Riki, Viti y Ugarte, mientras que Obeng se entrena con el filial esta semana.