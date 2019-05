Real Oviedo | Ibra encabeza el esprint al 'play off'

Con el conocimiento de los resultados de sus adversarios en la pugna por las seis primeras plazas, el Real Oviedo saltará el lunes al terreno de juego de La Rosaleda en el cierre de la trigésima séptima jornada para librar una batalla trascendental contra el Málaga. Al pulso entre los dos principales perseguidores para conectar con el privilegiado grupo de cabeza de la clasificación llegan los azules a solo tres puntos de la anhela sexta plaza gracias al empate cosechado frente al Granada.

Esas tablas premiaron la perseverancia del conjunto carbayón, encarnada en la figura de su goleador Ibrahima con un zurdazo certero que sostuvo la candidatura azul. Una diana que insufló esperanza y reavivó las opciones de culminar la remontada hacia el 'play off'. «No he visto a ningún central este año que me haya dejado muerto, les doy yo más guerra», afirmó con su habitual sonrisa el delantero senegalés durante la semana en la que puso fin a un período de cuatro meses alejado de la titularidad.

Una lesión muscular en el amanecer de 2018, justo antes del choque ante el Málaga en el Carlos Tartiere, dejó en el dique seco durante mes y medio al corpulento delantero africano, que pasó a interpretar en su reaparición el papel de revulsivo. «Lo veo muy bien. Aparte de que es un chico encantador que trabaja todos los días como el que más, está más que capacitado para jugar», le elogió Juan Antonio Anquela dos días antes de abrirle las puertas de la titularidad, en el duelo que finalmente supondría la amarga despedida del jienense como entrenador del conjunto carbayón. Menos de dos minutos bastaron entonces al de Pikine para mostrar su apetito voraz haciendo gala de su oportunismo en el área y encarrilar el camino de un triunfo que siguió allanando con una asistencia a Saúl Berjón para gestar una doble ventaja que el Córdoba neutralizaría poniendo patas arriba el Carlos Tartiere.

Ese varapalo detonó un cambio de entrenador que ha repercutido en el rol de Ibrahima. De as bajo la manga ha pasado a afianzarse sobre el tapete para ayudar a demostrar que el conjunto carbayón no va de farol en su órdago hacia el 'play off' en sus cinco últimas manos.

Goleador 'hogareño'

Titular solo en una decena de duelos esta temporada (el 20% de ellos a las órdenes de Sergio Egea), Ibra cuenta con el mejor promedio de goles en relación a minutos disputados de toda la plantilla oviedista, ya que perfora la meta rival cada vez que el reloj devora 191 minutos con él sobre el césped. Beneficiado por el cambio de dibujo táctico que ha implementado por el nuevo técnico, que apuesta por su dupla en el frente de ataque con Joselu, máximo artillero azul, ha logrado cinco de sus seis dianas al abrigo del Carlos Tartiere.

Con cinco jornadas por delante, se encuentra a solo dos tantos de igualar el mejor registro en una temporada de su trayectoria profesional, cuando alcanzó las ocho dianas con la camiseta del Kuban Krasnodar. Como ha ocurrido en los tres últimos encuentros en el Carlos Tartiere, todos sus goles han inaugurado el tanteador oviedista y ha mostrado su pegada frente a cuatro equipos con candidatura al ascenso como el Mallorca, el Sporting, Las Palmas y Granada. Un idilio con los duelos directos que anhela mantener el lunes para acelerar el paso hacia el 'play off'.