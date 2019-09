Ibra: «Rozada está siempre para colocarte, ayudarte o explicarte las cosas»

El delantero del Real Oviedo, Ibra Baldé, ve con buenos ojos la labor del coach con el equipo y está convencido de que tras una victoria y con la afición se dará la vuelta a la situación que atraviesa el equipo, colista de la categoría.

El africano reconoció que su relación con Egea mejoró en las últimas jornadas, en las que pudieron hablar y le convocó al verle bien, y destacó que Rozada tiene todo lo necesario para sacar al equipo adelante, algo que si logró con el Vetusta, no le resultará complicado con un bloque el año pasado ya rindió en Segunda.

El hecho de que el ovetense esté siempre «explicando, colocando o ayudando a los jugadores» está sirviendo para que los azules corrijan detalles que el cuerpo técnico ve mejor desde fuera, algo que el senegalés agradece para seguir «creciendo».

Los carbayones trabajaron en sesión vespertina con la única ausencia de Alejandro Arribas y la presencia de los jugadores del filial Obeng y Ugarte.

Situación personal

«Del tiempo con Egea, sinceramente, voy a hablar bien. En las últimas dos semanas me habló bien, me vio bien y me convocó, la mala suerte fue no tener resultados. Yo a Javi le dije lo que necesitaba, que estoy a disposición del equipo y que quiero jugar. Ademas de entrenar, del día a día, el jugador tiene que competir y yo tengo ganas de competir y ayudar al equipo a conseguir esa primera victoria».

«Mentalmente estoy preparado desde los 15 años. No tengo ningún problema, lo que quiero es entrar en el campo, competir como cualquiera y ojalá poder hacerlo este domingo para conseguir los tres puntos».

«Muchas veces es muy complicado salir cuando el resultado no favorece o cuando el equipo tiene un bajón, es difícil pero ahí está el jugador que entra para animar más y dar mas fuerza al equipo, para tener ese poder de ir a por el resultado o ganar».

El trabajo con Rozada

«Claro que se nota que es la primera semana completa, y se ve que tiene todo lo que un entrenador necesita para sacar esto adelante. Tenemos jugadores buenos, que el año pasado demostraron mucho -casi es el mismo equipo- y tenemos que estar mas concentrados y ayudarnos. Entre eso y la afición que tenemos lo vamos a sacar adelante».

«El trabajo con el coach es algo positivo, ya que te ayuda a desconectar y cambiar el chip de pensar negativo. Creo que es algo muy importante para el jugador de fútbol el tener alguien que te hable y te aconseje. Eso te ayuda a quitar el mal rollo y a buscar lo mejor par ti mismo».

«Es más un trabajo de ajustar que de empezar de cero. El entrenador desde fuera puede ver cosas con más fácilidad, y dentro a veces nos complicamos. Él está ahí para colocarte, ayudarte y explicarte. Somos jugadores que tenemos que seguir creciendo también, porque en este juego día a día se aprenden cosas y el míster nos ayuda en ese sentido».

«Está bien tener un entrenador que esté encima, que te habla y te grita. Este juego consiste solo en ganar, cuando no ganas todo se complica. El míster tiene que su estilo, hay que ayudarle y facilitarle para que las cosas salgan bien, porque si venia haciéndolo de diez con el filial lo puede hacer con nosotros, más fácil todavía».

El partido ante el Zaragoza

«Sabemos que últimamente lo estamos pasando muy mal y es verdad que este equipo necesita victorias, sobre todo nosotros mismos. Se puede hablar mucho fuera también pero somos nosotros los primeros que queremos ganar porque nuestro trabajo consiste en eso, en jugar y en ganar. En cuanto los resultados buenos lleguen todo va a cambiar».

«No tenemos que pensar en lo que hagan los demás porque lo que hagamos nosotros es lo más importante para que ganar. Respetamos al rival, pero en el campo cada uno de nosotros cogemos la responsabilidad y vamos a buscar el partido. A nuestra gente no la podemos pagar, lo único que podemos hacer es salir a muerte a jugar e intentar llevar los partidos sabiendo que ninguno va a ser fácil. Tenerlos detrás te hace salir a muerte para ganar los partidos. Es lo que tenemos que hacer».