Ibrahima: «Este partido hay que sufrirlo y ganarlo»
I. ÁLVAREZ Jueves, 28 febrero 2019, 03:26

Siempre combativo, Ibrahima afronta desde la misma perspectiva los diferentes roles que ha desempeñado durante su primera temporada en las filas del Real Oviedo. Con un protagonismo creciente, a base de buenas actuaciones desde el banquillo logró asentarse a finales de 2018 como referencia ofensiva del conjunto que dirige Juan Antonio Anquela, pero la lesión muscular que sufrió a mediados del pasado mes de diciembre le ha relegado a la suplencia cuando ha vuelto a la competición.

Agradecido por «tener minutos», el ariete senegalés considera que en este tramo de temporada «es importante» dar el cien por cien porque «ahora mismo el equipo necesita lo mejor de cada uno de nosotros». «Lo que me toca es lo que me toca. Si me tocan cinco minutos, lo doy todo. Y si no me toca, desde fuera seguiré animando», proclama el atacante de Pikine, que toca la madera de la mesa de la sala de prensa antes de responder si el conjunto carbayón atraviesa el mejor momento de la temporada.

«Gracias a Dios estamos bien. Hay que seguir en esta racha y ojalá que sigamos sumando», expresa el corpulento delantero africano, que recuerda que «no hay que relajarse» a pesar de que los puntos sumados tanto en casa como a domicilio plasman que los azules se encuentran en una buena dinámica. Para refrendarlo, reciben en el Carlos Tartiere al Lugo, al borde de los puestos más peligrosos de la tabla.

«No hay que pensar que estamos jugando contra un equipo que está abajo. Hay que pensar que estamos jugando contra el Granada, el Albacete o contra Osasuna para intentar llevarnos los tres puntos y hacer bueno el que hemos cogido en Albacete», argumenta Ibrahima, que emplea a modo de advertencia la derrota oviedista en el feudo del colista, el Nástic de Tarragona. «Todo el mundo sabe que este partido hay que trabajarlo, sufrirlo y ganarlo», proclama el senegalés, que insta a «estar concentrados atrás y, si la tenemos, meterla».

«Nos pagan por eso, estamos entrenando por eso. Hay que pelear por esa jugada. Si te toca para dentro, de diez. Si no, a seguir currando. Siempre hay que dar el máximo porque en este equipo si no das el máximo, no juegas», apunta Ibrahima, que en el Carlos Belmonte ingresó al terreno de juego «con el chip cambiado» para ir «'a full'» en «un campo muy difícil y con un rival muy complicado».