Ibrahima está seguro de que le llegará una oportunidad de jugar y la aprovechará Ibrahima luchará por una oportunidad. / ELOY ALONSO El delantero, que estuvo en la rampa de salida, asegura que rechazó ofertas de «mucha pasta» porque está a gusto en Oviedo R. J. G. OVIEDO. Jueves, 5 septiembre 2019, 02:57

A lo largo de todo el verano el delantero Ibrahima Baldé estuvo en las quinielas para abandonar el club, pero él siempre insistió en quedarse y rechazó ofertas porque está seguro que acabará jugando. El delantero asegura que ahora, una vez cerrado el mercado, está «bien, hubo muchos rumores de que Ibra no iba a seguir, que no iba a estar, que no lo quieren...» y ante eso su actitud fue siempre la de ir «entrenar a sabiendas de que soy jugador del Real Oviedo hasta la temporada que viene».

Además, aseguró que eso no le afectó nada porque «mientras tenga trabajo estoy trabajando. Si dejo el fútbol pues nadie hablará de mí, es normal que todo se comente». En este mercado ha tenido opciones de salir. «Me han ofrecido contratos de mucha pasta para marchar. Yo estoy a gusto aquí en el Real Oviedo, con mi gente. Lo único que me importa es el que el club vaya lo más lejos posible», aseguró. Además, confía en sus posibilidades: «Estoy muy tranquilo porque sé que seré mejor que el año pasado. Voy a jugar, tarde o temprano voy a jugar. Eso lo sé yo».

Sobre lo que le dice el entrenador, destacó que habló mucho con él y que le transmitió que «siguiese trabajando, que lo estaba haciendo bien». «Luego si me toca jugar bien, si me toca banquillo, pues animar. Pero Ibra siempre está preparado para todo», proclamó.

En cuanto a la marcha del equipo hasta ahora, dijo que «es dramático, porque estuvimos bien en Coruña y en el último momento perdimos, como pasó en los otros partidos». Finalmente, reconoció que necesitan «una victoria ya, pero hay que estar tranquilos». «Respetar al rival y saber que tenemos que estar fuerte y hacerlo mejor. Estar atentos atrás y meter las que tengamos», añadió.