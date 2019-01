Ibrahima vuelve con el grupo Ibrahima golpea balón en el entrenamiento de ayer. / SEMEYAPRESS El delantero Joselu no participó en el entrenamiento por unas molestias R. J. G. OVIEDO. Miércoles, 23 enero 2019, 02:35

La buena noticia del entrenamiento de ayer para Anquela fue que el delantero Ibrahima ya comenzó a trabajar con el grupo y aunque parece poco probable que llegue al partido ante el Zaragoza si podría estar en la siguiente jornada frente al Cádiz.

En la sesión de ayer no participó el delantero Joselu debido a unas molestias, que no parecen importantes y le permitirán estar en el equipo el próximo viernes.

El que tampoco acabó la sesión fue el defensa Christian Fernández. El cántabro fue recriminado por Anquela durante un ejercicio y el técnico le conminó a abandonar el trabajo con el grupo, por lo que pasó a realizar carrera continua junto a Forlín en otro de los campos de El Requexón. El roce, habitual a lo largo de la temporada, tuvo como origen la habitual vehemencia del zaguero y no parece que vaya a tener más trascendencia, por lo que el defensa volverá a estar disponible para el técnico, tras cumplir la pasada jornada sanción por acumulación de amonestaciones. Christian Fernández es uno de los habituales para Anquela a lo largo de toda la temporada que le utilizó en todos los puestos del centro de la defensa y también en el lateral izquierdo.

El equipo tuvo el pasado lunes una sesión regenerativa en el Balneario de Las Caldas, también tuvo ayer una sesión suave para los que más minutos tuvieron en el encuentro ante el Extremadura, mientras que el resto tuvo un trabajo más exigente.

En el entrenamiento no participaron los lesionados Saúl Berjón, Forlín, Viti y Omar Ramos, que siguen con sus procesos de recuperación y se espera que la próxima semana los tres primeros ya puedan empezar a trabajar con el grupo, al menos parcialmente. Los que si estuvieron enla sesión son los tres jugadores del filial que entraron en la convocatoria para el encuentro ante el Extremadura, Steven, Jorge Mier y Sandoval. Al jugar el equipo el viernes, todos ellos estarán disponibles para el filial el domingo para el encuentro ante el Sporting B.

Sin prisas

En el caso de Ibrahima, ausente desde el encuentro ante el Granada por una rotura fibrilar, realizó la parte inicial del entrenamiento con los compañeros, pero no participó en el partidillo final de la sesión. En principio, todo apunta a que el técnico, para no correr riesgos de una recaída, no cuente con el delantero senegalés para el encuentro de Zaragoza.

El equipo trabajará hoy a puerta cerrada para preparar el encuentro de La Romareda, en el que no se esperan muchos cambios en el equipo, ya que el técnico es poco partidario de realizar cambios cuando el equipo funciona. En las últimas jornadas la defensa con tres centrales y carrileros está dando buen rendimiento y parece que se mantendrá de nuevo.

Si como está previsto Joselu se recupera, la única opción de modificación en el once podría ser la vuelta de Christian Fernández al centro de la defensa, con lo que Javi Hernández pasaría nuevamente al lateral izquierdo.