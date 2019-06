Real Oviedo | «Tenemos mucha ilusión, este tiene que ser el año»

El Real Oviedo afronta la última semana de vacaciones antes de empezar el lunes 8 de julio la pretemporada. Los jugadores del conjunto azul aprovechan para cargar las pilas ante una nueva temporada, como explicó ayer uno de los capitanes del equipo, el ovetense Saúl Berjón, que visitó a los niños que participan en el campus del Real Oviedo.

El atacante azul tiene claro cual es el objetivo para la temporada que comenzará en mes y medio, que no es otro que el ascenso. En este sentido, apunta que afronta la vuelta al trabajo de dentro de una semana con «las ilusiones renovadas» y el reto de «intentar meternos en la pelea e intentar ascender, que es bueno para todos».

En este sentido, el capitán del conjunto ovetense dejó claro que subir es el obetivo claro que se plantean los componentes de la plantilla. «Mucha gente piensa que no queremos ascender y eso es una auténtica estupidez. Queremos conseguirlo cada uno de los que estamos en el club», subrayó. En su caso, además, coincide el hecho de que es oviedista de corazón y por eso, para él, lograr el ascenso a Primera sería algo especial: «Viví el ascenso de Cádiz desde fuera, no me imagino lo que es vivirlo desde dentro».

Por ello, desde ahora hace una promesa sobre como afrontarán la próxima temporada con la posibilidad de aspirar al ascenso en el horizonte. «Vamos a luchar por ello y tratar de que sea una buena temporada desde el principio hasta el final», dijo el extremo azul.

Ahora, antes de volver a vestirse de corto y comenzar a entrenarse a las órdenes de Sergio Egea, el jugador comentó que trata de aprovechar los últimos días de vacaciones en los que está «desconectando y descansando, que era necesario. Nos viene bien cargar pilas, es necesario para afrontar la temporada con mucha ilusión e intentar conseguir el objetivo», dijo, para rematar señalando que «este tiene que ser el año».

El primer paso para afrontar la próxima campaña es olvidar la que acaba de finalizar, pero analizando los errores que a la postre les costaron no meterse al final entre los equipos que disputaron el 'play off'. En este sentido, Saúl Berjón, hace balance de la campaña recientemente finalizada. «Quedamos otra vez a las puertas, creo que fue una temporada medio buena», al tiempo que reconoce que «en ciertos momentos nos faltó dar el paso definitivo». Ahora, ante el curso que comienza, espera que la experiencia les sirva para no volver a tropezar en la misma piedra, en especial con Sergio Egea otra vez en el banquillo, «el míster sabrá corregir los errores que cometimos y nosotros a hacer lo que nos diga», concluyó.

Lo que está claro es que el equipo volverá con la ilusión de pelear por estar arriba y mejorar el rendimiento de las últimas temporadas. Saúl Berjón apunta en este aspecto que «el ánimo siempre es enorme, y más cuando se empieza». Pero para ello una de las claves es poner todo de su parte desde la pretemporada para llegar lo más preparado posible y afirma que «somos conscientes que es una nueva temporada y desde el primer momento hay que dar el callo e intentar estar arriba».

En lo que tienen ventaja es en el conocimiento que tendrá de la plantilla, el club y la ciudad Sergio Egea, que repetirá al frente del equipo y con una parte del trabajo ya realizado. «Sigue el míster, es una decisión de la directiva, en concreto de Michu, nosotros con el que nos pongan, a muerte», explicó el jugador ovetense que esta temporada no pudo rendir como se esperaba de él debido a las lesiones que le afectaron durante la temporada. En cuanto a la continiudad del técnico argentino, lo entiende como algo positivo, «porque ya lo conocemos y creo que eso es bueno para todos».

En la próxima campaña también repetirá una parte importante de la plantilla de jugadores que ya estaban este curso, algo que Saúl Berjón entiende es normal: «Suele pasar que repita mucha gente del bloque, alguno nuevo que vendrá». En este sentido, como uno de los veteranos del equipo, tiene claro cual será su obligación con los fichajes que se incorporen: «A los nuevos ayudarles y a los que estamos de antes intentar mantener al equipo arriba».

Entre los nuevos, esta temporada habrá una parte importante, siete jugadores que la pasada campaña estuvieron en el filial y algunos de ellos ya se entrenaron y jugaron con el primer equipo. Sobre estos compañeros tiene claro que «si los jugadores del Vetusta están en el primer equipo es porque hicieron algo bien, hay que animarles, si están aquí es que son buenos futbolistas», comentó, para dejarles claro su mensaje: «Les animo a que sigan igual y tenemos que ayudarles a que crezcan».

En su caso, desde la llegada al equipo su posición habitual ha sido la banda izquierda del centro del campo. Sin embargo, Sergio Egea le utilizó en el último partido en la posición de mediapunta, que no es nueva para él a lo largo de su carrera. En cualquier caso, Saúl tiene claro que está a disposición del entrenador para jugar donde le pida. «La pregunta sobre mi demarcación en el campo es para Sergio Egea, yo no lo sé. Intentaré jugar donde él me diga e intentar hacerlo lo mejor posible», señala, mientras muestra su predisposición a jugar «en ambos sitios, tanto en banda, como en el centro, pero el míster decide».

El primer refuerzo en llegar al equipo puede ser Sangalli, al que Saúl se enfrentó en varias ocasiones coincidiendo en la banda diestra. Lo considera «un futbolista muy complicado cuando te enfrentas a él. Es un jugador muy rápido que está dando bastante guerra todo el partido» y por ello espera que si al final se hace el fichaje espera que «venga con mucha ilusión y nos ayude».