La importancia de la segunda unidad para dar un impulso al equipo Mossa conduce el balón ante un jugador del Extremadura, en el partido de la pasada campaña. / E. C. Los cambios de Ziganda, con la entrada de Borja Sánchez e Ibra, revitalizaron al equipo en los minutos finales R. J. GARCÍA oviedo. Martes, 3 marzo 2020, 03:15

Los cambios que Ziganda realizó a falta de media hora para el final del encuentro fueron un revulsivo para el equipo que tuvo con ellos los mejores minutos. También estuvo a un buen nivel el central Arribas que, en la última jornada, no había entrado en la convocatoria.

El propio entrenador reconoció que la aportación que Borja Sánchez e Ibra, además del apoyo de la afición fueron claves para la victoria final del equipo. «Borja es un jugador muy interesante, con mucha calidad. Ibra sabemos el espíritu que tiene. Entre ellos y el público pudimos ganar», dijo el técnico navarro. En el caso de Borja Sánchez su primera temporada como profesional está marcada por la irregularidad y ha entrado y desaparecido del equipo, incluso en la época de Javi Rozada, que siempre fue su principal valedor y uno de los responsables de su vuelta al filial hace un par de temporadas.

El ovetense no entraba en los planes de Sergio Egea que, en los cinco encuentros que dirigió al equipo, solo le dio 20 minutos en el último ante el Elche. La llegada de Rozada le hizo tomar un papel más relevante en el equipo y en los 23 partidos con el técnico ovetense fue titular en 15 ocasiones y marcó tres goles. Especialmente acertado estuvo en los encuentros ante el Albacete, cuando marcó el gol de la victoria, y en el siguiente frente al Girona, cuando volvió a marcar. La ausencia de Saúl Berjón por lesión le hizo tomar más protagonismo.

Sin embargo, en la etapa final de Rozada, en concreto en los tres últimos encuentros, salió del equipo y su papel quedó relegado al de revulsivo en la segunda mitad. En ese aspecto pesó la llegada de Rodri al equipo, que hizo que el técnico mudara el dibujo para jugar con dos delanteros y prescindió del mediapunta, posición en la que Borja Sánchez ha ofrecido sus mejores prestaciones al equipo.

En su primer encuentro en el banquillo Ziganda dejó al centrocampista fuera de la convocatoria. Sin embargo, el domingo contó con él y el jugador respondió a buen nivel. En el caso de Ibra era uno de los jugadores con los que el club no contaba y se le buscó una salida, pero el delantero prefirió esperar su oportunidad. Aunque no fue titular por la ausencia de Ortuño hasta la jornada 26 luego estuvo otros dos partidos en el once. En lo poco que ha jugado suma cuatro goles. En general el rendimiento del senegalés está siendo mejor cuando sale desde el banquillo. La llegada de Ziganda le devolvió a la suplencia, ya que parece que están por delante de él tanto Ortuño como Rodri, los otros dos delanteros del equipoazul.

El pasado domingo tuvo que volver al equipo por las sanciones de Grippo y Christian Fernández Arribas, otro de los jugadores que hasta ahora están teniendo un rendimiento irregular. No comenzó jugando, primero por llegar tarde a la pretemporada y luego por una lesión. Volvió al equipo y combinó buenas actuaciones con algunos errores, lo que le costó la suplencia en los últimos encuentros de Rozada. Ahora el técnico, que recupera a los dos defensas sancionados, deberá tomar una decisión sobre sus planes para el centro de la defensa. Una de ellas será si sigue contando con el madrileño o se decanta por Grippo, el fichaje del mercado de inviero que menos presencia ha tenido en el equipo desde su llegada.