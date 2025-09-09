Los internacionales del Real Oviedo comienzan a incorporarse Se espera que Sibo y Rahim puedan estar esta mañana en El Requexón, mientras que los últimos en llegar a Oviedo serán los delanteros

El primer parón de selecciones se saldó para el Real Oviedo con la ausencia de seis futbolistas, alguno de los cuales se espera que pueda comenzar a incorporarse al equipo esta misma mañana.

Los internacionales del conjunto ovetense en esta ocasión fueron Rahim, David Carmo, Moldovan, Fede Viñas y Salomón Rondón. A ellos se sumó Sibo, llamado por la Selección de Ghana para el segundo de los compromisos que tenía de clasificación para el Mundial.

El centrocampista del Real Oviedo se estrenaba en una convocatoria y no pudo hacerlo con mejor pie, ya que fue titular el lunes y disputó los 90 minutos. El conjunto ghanés se impuso 1-0 a Mali y está primero en la clasificación de su grupo.

Se espera que Sibo esté hoy en El Requexón, al igual que Rahim, que disputó completos los dos partidos de la Selección de Níger. En el primero perdieron 5-0 ante Marruecos, mientras que ayer ganaron 1-0 a Tanzania.

También tuvo partido ayer el central David Carmo, el penúltimo fichaje del conjunto ovetense. El defensa central de los azules fue titular ante Libia y también ayer en el partido ante Mauricio. En su caso se espera que llegue para participar en el entrenamiento de este jueves.

Los dos oviedistas que más complicado lo tienen son los delanteros Fede Viñas y Salomón Rondón, que tuvieron partido esta madrugada de clasificación para el Mundial en la zona de Sudamérica. En el caso del uruguayo, fue visitando a Chile, mientras que el venezolano recibió a Colombia en el estadio Monumental de Maturín.

En ambos casos se espera que lleguen a lo largo del día de hoy y se valorará si pueden trabajar con el equipo el jueves o tendrán que esperar al viernes, cuando la plantilla estará al completo.

Las numerosas ausencias, ya que además, de los seis internacionales, no estuvieron los lesionados Ilyas Chaira y Ovie Ejaria, propiciaron una numerosa presencia de jugadores del Vetusta en el entrenamiento. Es habitual la presencia a las órdenes de Veljko Paunovic de Marco Esteban, Omar Falah y Lamine, pero en esta ocasión los centrocampistas Cheli y Dieguito Menéndez y el delantero Joaquín Delgado.

Una de las buenas noticias para Paunovic fue que el extremo crota Josip Brekalo, que el lunes no se entrenó, completó el trabajo con el grupo sin problemas y estará disponible para el sábado ante el Getafe.

El equipo ovetense tendrá esta mañana una nueva sesión de entrenamiento, tras la cual se llevará a cabo la presentación de Ovie Ejaria y Javi López como nuevos jugadores del conjunto azul.

