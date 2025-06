Comenta Compartir

No quiero un lamento. Una lágrima. Un enfado. Los penalties los fallan quienes los tiran y criticar a los que se juegan los cuartos desde ... la barra de un bar o la comodidad de las redes sociales es injusto e ingrato. No hay lugar para los reproches, para las dudas. Tan sólo para la esperanza. Y quien no la quiera transmitir que se encierre en su cuarto o en su casa y que espere a que pasen noventa minutos para salir a darnos lecciones morales y futbolísticas a los que estamos convencidos de que este es nuestro año.

Esto es mucho más sencillo de lo que parece. No hay que lograr ninguna gesta ni pedirle a Dios un milagro. Todo se resume en que hay que ganar en casa. Y que nadie se rasgue las vestiduras diciendo que es imposible, que cómo vamos a ganar, que somos el Real Oviedo y que nunca saldrá cara. Nosotros somos los primeros que podemos activar el botón del cambio, pero para ello tenemos que pasar de pantalla y ver que tan sólo con un gol la eliminatoria es nuestra. Ha llegado el momento de que el sueño que tenemos cada noche se convierta en realidad. Y para eso, los practicantes del oviedismo y los creyentes que lo miran desde el otro lado, tenemos que hacer rugir esta ciudad más fuerte que nunca. Entiendo que la semana va a ser larga, pero hay que mirar todo lo que llevamos a nuestras espaldas y despertarnos el sábado dispuestos a morir si hiciera falta. No porque creamos que el fútbol y la vida nos deben algo. Esa mentalidad se la dejo a los perdedores y a los que buscan excusas cuando fracasan. Las cosas van a salir bien porque estamos dispuesto a hacer todo lo que sea necesario y porque hay un vestuario que cree ciegamente en la causa. Hay que aparcar el derrotismo en el lugar más lejano de nuestra memoria y luchar, creer y cantar hasta el último minuto. El que no crea que no venga. No hay lugar para los cenizos. No hay tiempo para las dudas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Real Oviedo