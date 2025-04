Primavera oviedista

Comenta Compartir

Hoy me acuerdo del día en el que Dios me regaló ser de este equipo. Fue después de la celebración de mi comunión en el ... NH de la Calle San Francisco. En aquellos años no había récords de abonados ni camisetas del Real Oviedo por la calle, así que mi padre pudo comprar las entradas sin hacer cola horas antes del partido. Pero lo que sí que había era una guerra por destruir al equipo de una ciudad por parte de muchos que hoy se ponen en las fotos presumiendo de oviedismo. Sé que nunca se me olvidará ese día porque es uno de los pocos recuerdos que tengo de mi tío y porque cuando sentí al Carlos Tartiere supe que esos colores serían mi alegría y mi tristeza el resto de mis días.

Han pasado muchos años y todo sigue igual. La ilusión con la que ese niño entró al campo y animó hasta el último minuto mientras su tío le tapaba la boca por insultar al árbitro al compás del resto del estadio, se ha convertido en lo que se supone que es un adulto. Gracias al oviedismo he entendido que todavía quedan causas nobles que defender aunque todo parezca que puede estar perdido y que una conciencia tranquila vale más que el mejor diamante del mundo. Gracias a ese escudo he llorado y sonreído como si siguiera siendo ese guaje que descubrió el amor incondicional gracias a unos colores que ni si quiera me abandonaran cuando esté en una caja de pino. Hay dos cosas en esta vida que no se pueden escoger. Una es la mujer de tu vida y otra tu equipo de fútbol. Solamente cuando lo divino entrelaza dos maneras de estar y de ver el mundo es posible resistir las embestidas de la vida y el desgaste del tiempo. Todo lo demás dura lo mismo que hubiese durado el Real Oviedo si su afición no hubiera salido a la calle a defenderlo. Por eso días como el de hoy, donde el parking del Carlos Tartiere se convierte en la fiesta del oviedismo, no hay que olvidar lo que fuimos, ser conscientes de lo que somos y construir lo que seremos. Celebramos 99 años, abrazamos a nuestros amigos y se ganó al Racing de Ferrol, que era lo importante. Todo lo que suceda hasta el próximo fin de semana a nadie le importa. Cosas del corazón supongo. Es lo que tiene vivir enamorado del equipo de mi infancia.

