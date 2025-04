Sí se puede

Hoy en muchos lugares de España miran a Sevilla, pero en el Norte de la Península hay un reducto de hombres, mujeres y niños que ... se niega a priorizar una final de copa porque juega el equipo de su ciudad y eso significa que el resto de las cosas que suceden en el mundo no les importan. Aunque la noticia del fallecimiento del Papa, a pesar de ser una desgracia, ha sido la excusa perfecta para que esos fanáticos de la superstición mantengan viva la idea del ascenso. La última vez que sucedió el Oviedo terminó jugando en Primera. Ojalá, Dios no conceda ese milagro.

He de confesar que pertenezco a esa secta de locos que relacionan la suerte de su equipo de fútbol con lo que ellos hacen las horas previas. No tiene ningún tipo de sentido creer que influimos en el resultado, pero hay una especie de divinidad o de mística que nos invita a ello. En mi caso un día de partido es lo más parecido a estar al borde de un ataque de pánico. Desde las canciones que escucho de camino al campo o a la previa, la ropa que me pongo, lo que como, a quién llamo y cualquier otra cosa que os podáis imaginar. Hasta esta columna ha sido culpable de victorias y derrotas al tratar de tener algo escrito antes del partido para no hacer esperar a Carlos. Todas estas cosas en caso de victoria se mantienen, pero en caso de derrota se cambian de un fin de semana para otro. Álvaro me ha dicho que soy igual que el Cholo, pero todavía no he llegado al punto del incienso ni del vinagre.

No se cuales de todos los hábitos que he cambiado para hoy han hecho que el equipo haya sumado tres puntos. Tendré que tomarme el domingo para tratar de averiguarlo y repetirlo contra el Huesca la semana que viene. Aquí nadie pregunta cómo se gana. Lo importante es sumar tres puntos y que el equipo termine de creerse que es posible lograr el objetivo. Hay que remar más fuerte que nunca para conseguir el ascenso. Y no hay que hablar del en voz baja o con la boca pequeña. Hay que ganar al Huesca y mantener intacta la Fe en el Real Oviedo.