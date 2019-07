Real Oviedo Real Oviedo | Javi Fernández se ofrece a jugar por la derecha o la izquierda El central reconoció tener varias ofertas pero haberse decantado por la motivación de jugar en el Real Oviedo MARÍA SUÁREZ Martes, 9 julio 2019, 14:19

El central murciano del Real Oviedo, Javi Fernández, fue presentado oficialmente como futbolista carbayón en el Carlos Tartiere y explicó que puede jugar en ambos lados del eje defensivo, tanto en la izquierda como en la derecha. El jugador, que fue acompañado por el director deportivo azul Michu, reconoció que tenía más ofertas pero que se decidió por la carbayona para subir de categoría. «Este club me motivaba mucho, es importante en la categoría y su masa social también. Es difícil saltar de Segunda B a Segunda, pero lo afronto con muchas ganas y quiero hacerlo lo mejor posible», comento el defensa, que mantuvo conversaciones con el club meses atrás.

Fernández se mostró agradecido al club y habló de sus primeros dos días de trabajo con el grupo, con el que confesó estar muy contento. «Deportivamente no me gusta definirme, prefiero que lo haga el propio juego. Me sacrifico por el equipo e intento ayudar siempre al compañero. Me da igual el perfil izquierdo o el derecho», concluyó el murciano.

El central fue presentado tras la sesión de hoy, la tercera de la semana, y en ella la novedad fue ver a Nereo Champagne sobre el césped. El portero, que el lunes se entrenó en el gimnasio, se ejerció en solitario con el preparador de porteros, Sergio Segura. El entrenamiento, dirigido por el preparador físico Alberto Martínez, fue el primero de exigencia física para los azules y acabó con posesiones en las que el balón cobró protagonismo.