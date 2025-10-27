Javi López, jugador del Real Oviedo: «Me siento cada vez mejor y preparado para ayudar al equipo» El lateral del Oviedo valora su regreso al once, analiza el empate en Girona y destaca la importancia de la Copa del Rey como oportunidad para los menos habituales

Ramón Julio García Oviedo Lunes, 27 de octubre 2025, 18:21

El defensa Javi López volvió a ser titular con el Real Oviedo y agradeció la confianza de Luis Carrión y reconoció que no lo había pasado bien en las últimas semanas: «Fueron meses difíciles para mí, la verdad. Prácticamente no hice pretemporada, no jugué partidos y me costó al llegar». Además, su primer partido no fue como esperaba: «El primer partido en Getafe no fue bueno, pero también se notó la falta de minutos y el no conocer aún a los compañeros».

Sobre el reciente 3-3 frente al Girona, López fue autocrítico: «Hasta el 0-2 estuvimos bien, pero el ansia por cerrar el partido nos pudo. Nos echamos atrás y ese fue el error. El empate de Carmo nos vino bien, porque perder así habría sido muy duro. Ahora toca hacer bueno ese punto ante Osasuna».

El jugador también analizó el momento con Luis Carrión al frente: «Veo al equipo bien, asimilando los nuevos conceptos del entrenador. Tenemos calidad, pero nos falta saber competir mejor en momentos concretos. No podemos tener miedo a ganar; en Primera eso se nota mucho».

Ahora llega la Copa y el tinerfeño no quiere oír hablar de tirar la competición. «Nos viene bien. Después del esfuerzo en Girona, es una buena oportunidad para los que jugamos menos. Hay que demostrar que todos estamos listos y ponérselo difícil al míster. Es poco tiempo para trabajar, pero creo que lo hemos hecho bien y es importante superar la eliminatoria».