Real Oviedo | Javi Rozada: «No miréis el balón, hay que ir a por él»

Con el reloj en contra para preparar su estreno este jueves ante el Extremadura, el nuevo técnico del Real Oviedo, Javi Rozada, dirigió ayer el primer entrenamiento del equipo. Una sesión que estuvo marcada por su proximidad a los jugadores, a los que insistió en la intensidad que deben imprimir a cada una de las acciones.

Metido entre los futbolistas en los ejercicios, el nuevo técnico insistía en la necesidad de pelear al máximo cada acción. Frases como «que el balón no pare de rodar», «si lo pierdo hay que matar» y «no miréis el balón, id a por él» salpicaron un entrenamiento de hora y cuarto de duración. Uno de los detalles del entrenamiento es que el ovetense gritaba en cada ejercicio el nombre de los jugadores, les animaba, pero, sobre todo, les insistía en pelear y dejarlo todo en cada acción.

En el entrenamiento estuvieron presentes Joaquín del Olmo, Michu, César Martín y Lalo Rergis, que siguieron desde el banquillo toda la sesión de trabajo del equipo. El técnico solo tendrá tres sesiones para preparar el debut del jueves ante el Extremadura y por eso no se pueden esperar grandes cambios en aspectos tácticos o de sistema. El reto que se plantea el nuevo míster es mejorar el estado anímico de los jugadores, que en los últimos partidos han sufrido reveses de los que no se han levantado.

En la sesión de ayer, Rozada dividió al equipo en dos grupos. Por una parte, los que más minutos disputaron el domingo ante el Elche, que tuvieron trabajo regenerativo, con los que estaba el centrocampista del filial Riki. También estaba en ese grupo Saúl Berjón, al que un proceso vírico dejó fuera de la convocatoria para el domingo. En principio, estará a disposición del nuevo técnico para el partido ante el Extremadura.

El otro grupo, el de los que no jugaron el domingo, realizaron ejercicios de posesión y luego un partidillo en el que Rozada y su segundo, Javier Benavides, no dieron tregua con sus instrucciones. Christian Fernández, que será alta para el partido del jueves tras cumplir sanción, así como Carlos Hernández, Diegui Johannesson, Lucas, Lolo, Borja Sánchez, Omar Ramos, Obeng, Ibrahima y Edu Cortina seguían esas directrices.

Los planes del técnico para el jueves es probable que no se conozcan hasta el mismo día del encuentro, ya que los entrenamientos de hoy y mañana se realizarán a puerta cerrada. Por los precedentes del técnico es complicado adivinar cuáles serán sus intenciones, ya que sus equipos suelen manejar distintos dibujos en función de la disponibilidad de jugadores y las características del rival.

Tras la sesión de entrenamiento, el técnico pronunció sus primeras palabras como entrenador del equipo a los medios del club. Lo primero que hizo fue destacar lo que supone para él llegar al banquillo del primer equipo azul, por lo que se manifestó muy contento e «ilusionado por esta oportunidad». «Por poder entrenar al primer equipo del Real Oviedo, en mi casa, mi equipo», afirmó.

Lo que no ocultó es que el puesto le hace estar «responsabilizado» , comenzando por el encuentro ante el Extremadura: «Tenemos un partido el jueves muy importante, que puede cambiar una dinámica muy mala y es de lo que se trata ahora mismo».

Su reto más inmediato es intentar que «los jugadores recuperen esa confianza que ahora mismo les falta». Aseguró que tiene que «limpiarles un poco la cabeza». «Buenos jugadores ya han demostrado en etapas anteriores que lo son», aseguró.