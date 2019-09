Rozada: «A cada golpe el equipo se repuso y esa es la actitud» Rozada da instrucciones al Real Oviedo durante el partido frente al Zaragoza. / Pablo Lorenzana El técnico del Real Oviedo vio a su equipo superior al rival pero lamentó no materializar as numerosas ocasiones a balón parado del final MARÍA SUÁREZ Domingo, 29 septiembre 2019, 21:48

El entrenador Javi Rozada, analizó las luces y las sombras del Real Oviedo - Zaragoza, hasta ahora es el mejor partido del conjunto azul desde su llegada al banquillo. «Fue un partido bastante completo en el que se vio la progresión del equipo: ante la Ponferradina hicimos 60 minutos buenos y frente al Zaragoza fuimos superiores la mayor parte del encuentro. Estoy contento porque se dio buena imagen y muchos jugadores dieron el nivel que buscamos. A cada golpe el equipo se repuso y esa es la actitud», explicó el ovetense.

El entrenador azul destacó la capacidad del equipo para reponerse de los golpes en la segunda mitad y lo bien que saltó al césped en una primera parte en la que desarmó al Zaragoza. «Interpretamos bien el partido y salíamos cuando teníamos que hacerlo. Tras el error del penaltiseguimos igual, levantamos la cabeza tras el descanso, metimos el gol e hicimos todo para ganar. Tenemos que seguir creyendo porque quedan más de 100 puntos y lo que tenemos que hacer es consolidar el bloque», señaló el propio técnico.

Rozada reconoció que el vestuario estaba «dolido y contento» a partes iguales tras el empate porque una victoria los hubiese dejado a tres de la permanencia, pero aclaró que en cualquier caso el partido ante el Zaragoza reafirma su confianza en la plantilla. «Teníamos enfrente un equipo de nivel y en una buena racha, a los jugadores les dije que este era el camino y les felicité porque fuimos mejores en muchos traos del partido. A la larga van a llegar los puntos, estoy convencido de que con el tiempo vamos a solventar los errores y solo hay que tener paciencia, porque cuando te metes ahí no es fácil salir», matizó.

El entrenador reconoció que se planteó cambiar a Christian al descanso y lamentó que el equipo no materializase alguna de las muchas acciones a balón parado generadas en torno al área del Zaragoza, aspecto que espera cambiar de cara a los próximos partidos.

«Christian pidió perdón al descanso, pensé en cambiarlo pero me pidió seguir e hizo una gran segunda parte. Demostró ser jugador de esta categoría y va a ser importante. Nos falta no cometer errores defensivos y tener suerte, pero también es malo tener tantas faltas y saques de esquina a favor y no materializar. Nos faltó fe enla última línea», concluyó el entrenador carbayón. Rozada, que dará hoy otra rueda de prensa, destacó el trabajo de Ortuño además de sus goles, agradeció el empuje a la afición y pidió al oviedismo que siga haciendo del Tartiere «una caldera».