Jimmy se recupera y estará mañana ante el Numancia Jimmy, en el centro, volvió a trabajar con el resto del grupo en el entreno de ayer. / ELOY ALONSO El preparador descartó el regreso de Forlín, por molestias en la rodilla, y apuntó que Omar Ramos no estará en el once, pero tendrá minutos R. J. GARCÍA OVIEDO. Sábado, 18 mayo 2019, 03:20

Salvo sorpresa de última hora, todo apunta a que Sergio Egea repetirá alineación, por cuarta vez consecutiva, mañana ante el Numancia.

El técnico estaba pendiente del centrocampista Jimmy, que el pasado jueves se tuvo que retirar del entrenamiento por un golpe en la rodilla, pero está recuperado y ayer se entrenó con normalidad junto al resto de compañeros.

El que seguirá siendo baja es el defensa Forlín, que no acaba de dejar atrás sus problemas de rodilla y el propio Egea confirmó que sigue con una inflamación en la zona, por lo que prefiere esperar para que no tenga una recaída y la lesión vaya a más en el tramo final de la competición.

Con que el que sí podrá contar el entrenador es con el extremo tinerfeño Omar Ramos, que el pasado lunes ante el Málaga ya tuvo algunos minutos. No obstante, Egea ya anunció que no está en condiciones de ser titular y prefiere ir dándole minutos poco a poco.

El argentino dijo sobre Omar Ramos que tiene un problema de inactividad «vuelve al fútbol profesional con unas exigencias distintas, el cuerpo responde mal si no está acostumbrado». No obstante, explicó que «ha tenido lesiones, ahora está bien, le dimos minutos en Málaga y va a tener minutos ante el Numancia, no va a salir de inicio y así va a tener una base buena».

A este respecto, sobre el extremo canario, precisó que se trata de un jugador que «tiene una gran calidad y la base física debe respaldarla sobre el terreno de juego».

En cuanto al posible once de mañana, el técnico dejó claro que los once elegidos para las alineaciones que empleó desde su llegada «han competido muy bien». Aunque considera que el resto de los jugadores de la plantilla están trabajando bien para hacerse con un hueco. El técnico argentino trabajó ayer a puerta cerrada en las instalaciones de El Requexón y volverá a hacerlo esta mañana para perfilar el once que busque la victoria ante el Numancia. En principio, todo apunta a que el argentino repetirá el mismo equipo de las tres jornadas precedentes.