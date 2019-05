Jimmy da el susto en El Requexón El canterano no completó el entrenamiento por problemas en su rodilla izquierda | El centrocampista intentó seguir, pero optó por retirarse a los pocos minutos al no remitir la molestia producida durante el partidillo final MARÍA SUÁREZ OVIEDO. Viernes, 17 mayo 2019, 02:36

El cuerpo técnico del Real Oviedo contaba con toda la plantilla a su disposición por segunda jornada consecutiva tras las recuperaciones confirmadas de Forlín y Omar Ramos, pero la sesión acabó siendo más accidentada de lo esperado.

El mayor susto lo dio Jimmy, que tuvo que abandonar el entrenamiento antes de tiempo por un lance de juego en el que se golpeó la rodilla derecha en un acción con Tejera y acabó en el suelo, con gestos de dolor, por una molestia en la izquierda.

La lesión se produjo en el último tramo de entrenamiento, un partidillo en tres cuartos de campo en el que el canterano formaba pareja de centrocampistas con Ramón Folch.

Una disputa sin aparente peligro desencadenó el mal gesto del joven futbolista, que acaba de ser valorado por la afición como mejor jugador del mes de abril.

Tras dolerse en el suelo durante unos instantes, el jugador intentó levantarse y continuar, aunque no sin gestos de dolor al apoyar en el suelo. Pese a la intervención de uno de los fisioterapeutas del equipo, las molestias no remitieron y el carbayón acabó abandonando el partido a los pocos minutos para no arriesgar.

Jimmy se ha convertido en una pieza clave en el centro del campo azul, lo que le ha llevado no solo a jugarlo todo desde su debut ante el Dépor, sino también a renovar con el club del que es aficionado hasta 2022.

Habrá que esperar hasta la comparecencia del técnico, Sergio Egea, para saber a ciencia cierta si la molestia del centrocampista se queda solo en un susto.

A los azules les quedan aún dos sesiones de trabajo -ambas a puerta cerrada- antes de recibir al Numancia. Ambas servirán también para pulsar el estado de Forlín, que no participó del partido final en el que se lesionó Jimmy por precaución.