Jimmy: «A veces los sueños acaban por cumplirse» El canterano, elegido como mejor jugador del año por la afición, aboga por «agarrarse» a la última posibilidad de alcanzar el 'play off' MARÍA SUÁREZ OVIEDO. Jueves, 6 junio 2019, 02:35

El mediocentro del Real Oviedo, Jimmy Suárez, está viviendo esta campaña un año con el que no contaba en pretemporada. El canterano, un fijo en el once desde que Anquela le diera la alternativa ante el Dépor, no solo ha sido elegido por la afición como mejor jugador de abril y de mayo, sino que es ha sido reconocido también jugador Cinco Estrellas de la temporada.

«Estoy contento con estos reconocimientos pero hay que ser realista. Tengo compañeros con 20 o 30 partidos en las piernas que seguramente los merezcan más que yo», explicó el joven futbolista.

Jimmy aseguró que no se hubiera podido imaginar este final de año, en el que nueve partidos le han bastado para ganarse la confianza de dos cuerpos técnicos diferentes y el reconocimiento de la afición. Para el canterano, ambas cosas son «fruto del trabajo» y la mejor prueba de que a veces, «los sueños se cumplen».

Precisamente un sueño, y un objetivo muy dificil de cumplir, es lograr en la última jornada la sexta plaza que da acceso a la promoción de ascenso. Sin embargo, y tras una remontada ante el Rayo Majadahonda que deja «ilusión» en el vestuario, el mediocentro tiene claro que el equipo debe salir a por todas ante Osasuna por si se dan los resultados necesarios.

«Queda una posibilidad y hay que agarrarse a ella. Osasuna desde que ascendió no ha perdido, pero en ganas no nos pueden superar», indicó el ovetense.

El propio jugador azul reconoció que el del martes no fue el mejor inicio de partido del equipo carbayón, pero el resultado final alienta al vestuario oviedista.

«Con todo en contra la gente ya tenía una mentalidad más negativa, es normal. Pero remontar hace que la ilusión salga a relucir. Dimos la vuelta a un partido que parecía imposible con el 1-3 a base de orgullo», resumió el futbolista, que cuenta con que el sábado tanto Córdoba como Sporting de Gijón sean «profesionales» en sus duelos ante los rivales azules: Deportivo de La Coruña y Cádiz.