Joselu: «Tengo que provocar ocasiones e intentar más desmarques»
I. ÁLVAREZ OVIEDO. Jueves, 31 enero 2019, 02:37

Inconformista y exigente con su labor, Joselu prioriza los resultados colectivos, pero en sus entrañas lleva el gol, ese espíritu de rematador voraz que le empuja a tener siempre entre ceja y ceja la portería rival. Después de allanar el camino de la victoria azul sobre el Extremadura con su diana en el Francisco de la Hera, el ariete de Cartaya volvió a ver relegado en La Romareda a una labor más oscura, de desgaste y alejado de las zonas de finalización.

«No tiré a puerta. Si hubiéramos ganado me hubiera ido súper contento, pero es cierto que seguramente también sea problema mío», expuso con una mezcla de desazón y autocrítica con la que expuso algunas de las posibles soluciones: «Tengo que provocar ocasiones, intentar hacer más desmarques y hablar con los compañeros».

«A veces echo de menos tirar a puerta y sentirme un poco más realizado a nivel ofensivo que defensivo», profundizó el delantero onubense, con «muchas ganas después del período de inactividad competitiva» que tuvo que superar a finales de 2018 por su lesión y con la esperanza de alcanzar «una buena racha» que ayude a obtener los máximos triunfos posibles «para estar en esa última jornada en los puestos de arriba». Para ello, tiene claro que los azules deben hacer «borrón y cuenta nueva» de la derrota en La Romareda para seguir engordando este domingo el balance positivo del mes de enero.

«Firmo de aquí a final de temporada ganar tres partidos de cuatro. Serían números del objetivo», indicó Joselu, que reconoció que los oviedistas se fueron de Zaragoza «un poquito fastidiados» por el penalti fallado y la forma en la que llegó el primer tanto maño. «Se ve que es fuera de juego, de hecho incluso hablo después del partido con el árbitro y me dice que no se dieron cuenta, pero si hubiera sido el año que viene, con el VAR se hubiera anulado. Me lo confesó él», afirmó el atacante andaluz, que se mostró dispuesto a asumir la responsabilidad desde los once metros si la ocasión lo requiere porque «llevaba una racha muy buena antes de llegar aquí» y empatizó con el error de Alanís.

«Son decisiones del equipo, si lo tiene que volver a tirar Oswaldo, que lo tire. Los fallan quienes los tiran», aseveró el onubense, que considera que el regreso de Saúl Berjón, que se antoja próxima, va a aportar a los azules «muchísimo». «Es una de las piezas más importantes que tiene el Real Oviedo, es un jugador diferencial, de los mejores de la categoría», expuso el andaluz, que cree que la recuperación de Ibrahima servirá para «apretar los machos y darle variantes al entrenador».