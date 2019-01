Joselu confía en que con el nuevo año cambie la racha de lesiones y de resultados

El nuevo año trae buenas noticias para el delantero Joselu, que ya ha dejado atrás la lesión que le hizo perderse los cuatro últimos partidos. El atacante onubense se muestra muy contento con su vuelta y es optimista para 2019, en el que espera que quede atrás la mala racha de lesiones que asoló al equipo en las últimas jornadas del pasado y también que cambie la dinámica de resultados.

Para cambiar la racha de resultados, el equipo tiene que romper el gafe de los primeros partidos del año, que no se le están dando bien a los azules. Joselu lo tiene claro. «Para eso están, para romperlas, las estadísticas son solo números», indicó antes de apuntar que llegan «con mucha ilusión, este nuevo año seguro que se nos va a dar bien».

Además, el delantero aseguró que el equipo es consciente «de los errores que hemos cometido» y piensan en «ir partido a partido» con la idea de que «a partir de mayo ya echaremos cuentas».

Otra cosa que Joselu espera es que se vacíe la enfermería. «A ver si el nuevo año nos quita esa racha de lesiones, a ver si mejoramos. Nos quedan Ibra y Juan, el resto ya estamos totalmente recuperados», dijo.

En su caso, afirma que se encuentra con «sensaciones muy buenas tras el parón». «Me ha venido fenomenal para recuperarme totalmente», indicó el jugador, que explicó que estos días de descanso se entrenó por su cuenta siguiendo las pautas que le marcó el preparador físico, Marcos Marcén. No obstante, reconoce que «con el balón es lo que más cuesta». «Físicamente haces los ejercicios para no coger peso y coger ritmo, pero la coordinación con el balón se nota», expuso. Finalmente, sobre su posible presencia en la mediapunta señaló que «siempre he dicho que mientras juegue me da igual donde sea. En los últimos entrenamientos el míster me ha puesto de mediapunta, me encuentro cómodo en cualquier posición».