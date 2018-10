Joselu: «El equipo tenía esa pequeña ansiedad por brindarle una victoria a la afición en casa» Joselu, durante un entrenamiento en El Requexón. / SEMEYAPRESS Joselu cree que el triunfo ante el Albacete hará que los azules estén «más fluidos» en los próximos duelos en el Tartiere IVÁN ÁLVAREZ Miércoles, 10 octubre 2018, 16:41

Distinguido por la afición del Real Oviedo como el Jugador 5 Estrellas del mes de septiembre, Joselu recogió este mediodía el premio y lo catalogó como «una muestra más del cariño» de la afición. Un afecto que confía en seguir «recompensando» sobre el terreno de juego, consciente a través de los conocimientos que le transmiten «los veteranos» de que la principal demanda de la grada es «que te dejes el alma en cada partido y en cada acción». Ese estilo combativo que va en su ADN futbolístico, como recordó.

«Siempre he dicho que eso no se negocia», proclamó el ariete onubense, que reconoció el efecto balsámico del triunfo logrado el pasado domingo por los antecedentes en los choques como local del conjunto carbayón. «Tranquilo no estaba. Si soy sincero el equipo tenía esa pequeña ansiedad por brindarle una victoria a la afición en casa», confesó el atacante, que aseveró que en el vestuario eran conscientes de que estaban «haciendo las cosas bien y tarde o temprano iba a llegar» ese resultado positivo.

Más Real Oviedo El oviedismo se moviliza para el Wanda Metropolitano

«El Albacete venía invicto, hicimos un gran partido, nos llevamos los tres puntos y a partir de ahí en el Tartiere estaremos un poco más fluidos», argumentó el exdelantero del Granada, que indicó que el cambio de dibujo táctico no trastoca en exceso sus obligaciones individuales y no sabe si tendrá continuidad este domingo en el duelo de este domingo contra el Rayo Majadahonda en el Wanda Metropolitano. «El míster no da pistas», afirmó el andaluz, que aludió a la mejoría defensiva que les otorgó ese sistema, que también repercutió en un aumento del caudal ofensivo.

«Tanto Diegui como Mossa son jugadores muy ofensivos, recorren bastantes kilómetros durante los partidos y se nota que durante este partido hubo gente que pisó más área que en otros», expuso el delantero, que achaca el buen funcionamiento colectivo a la intensidad que le imprimieron al partido desde el inicio, alertados por el golpe en el marcador que les había asestado el Elche y el Zaragoza antes de cumplirse el ecuador de la primera mitad. «Había que salir intensos, meter a nuestra gente en el partido, que nos animara y con esa intención salimos. Al final fue al revés, antes del minuto diez estábamos por delante en el marcador», explicó Joselu, que aseveró que «es una lástima que al final se acabara sufriendo y no fuera un resultado más tranquilo».

Conscientes de que cuenta con recursos para hacer daño al contragolpe, el conjunto azul se siente «cómodo esperando el error del rival», aunque en el vestuario tienen claro que «cada partido requiere un ámbito de situaciones distintas». Así lo expresó Joselu, al que Juan Antonio Anquela le pide «que sea el primero en defender y luego en ataque rompa el espacio y no pare de moverme». «Si vienen los goles, que para eso estoy, pues enormemente feliz», apostilló el delantero de Cartaya.

Síguenos en