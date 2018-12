Joselu y Rodri cruzan sus caminos El Real Oviedo pretendió en verano al soriano, que finalmente acabó en el Granada, lo que abrió las puertas del club ovetense al onubense RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Miércoles, 12 diciembre 2018, 02:58

El Real Oviedo pretendió el pasado verano la incorporación del delantero Rodri, que finalmente acabó en el Granada, y fichó entonces a Joselu, que se encontraba en el conjunto nazarí. Ambos conjuntos se enfrentarán el sábado en los Cármenes y todo apunta a que ninguno de los dos saltará de inicio al césped. En el caso del oviedista, una lesión le impedirá volver al equipo en un par de jornadas, mientras que el granadino no cuenta con demasiados minutos y suele salir desde el banquillo.

El conjunto ovetense aprovechó los entonces problemas con el tope salarial del Granada para hacerse con Joselu, con el que alcanzó un acuerdo rápido y que fue fiel a su palabra para convertirse en el delantero de referencia del conjunto azul. En lo que va de temporada, viene teniendo mucho más protagonismo para Juan Antonio Anquela que Rodri para Diego Martínez. En los primeros encuentros de Liga, Joselu no fue titular debido a que se incorporó tarde a la pretemporada azul, pero, a partir de la cuarta jornada, entró en el once y se mantuvo en el mismo hasta el encuentro frente al Reus, en el que se lesionó. El delantero tendrá ahora que esperar hasta el regreso tras el parón navideño para volver al equipo.

Joselu ha disputado hasta ahora quince encuentros, doce de ellos como titular, en los que ha sumado 1.068 minutos y tres goles. En el caso de Rodri, su presencia en el equipo granadino es menos importante ya que Diego Martínez está optando por jugar con un solo delantero y, por el momento, el elegido es Adrián Ramos. Rodri ha jugado en catorce encuentros, cuatro de ellos como titular, pero solo acumula 451 minutos, en los que logró dos goles.

La pasada temporada, Joselu llegó al Granada después de ser el máximo goleador de la categoría en el Lugo. El conjunto nazarí, como recién descendido, era uno de los favoritos, pero no fue una buena temporada para el equipo, ni para el jugador, que, pese a ser uno de los fijos en las alineaciones, solo sumó nueve goles.

Sin embargo, el futbolista mantiene un buen recuerdo del Granada, tal y como manifestó ayer en una entrevista concedida al 'Ideal'. El onubense, que el sábado tiene previsto estar en los Cármenes pese a estar lesionado, reconoce que siente mucho no poder estar sobre el césped. «Es uno de los partidos que estaba marcado en mi calendario. Tenía muchas ganas de jugar contra el Granada y volver a los Cármenes», aseguró el futbolista, que mantiene una buena y frecuente relación con algunos de los que fueron sus compañeros la pasada temporada.

El delantero explicó las causas de su salida del Granada. «A veces te dicen una cosa y luego otra, pero por el límite salarial teníamos que salir y nunca puse ningún impedimento», señaló y apuntó que optó por irse «donde yo más quería, me valoraran mejor y me sintiera más querido». Ahora reconoce que mira la marcha del Granada con «envidia sana» y lamenta que no fuera así la pasada temporada.

Tras la lesión ante el Reus, que le tendrá cuatro o cinco semanas fuera del equipo, Joselu explicó sobre la trayectoria del Real Oviedo que «la sensación dentro del vestuario es que deberíamos llevar más puntos». «Se nos han escapado partidos en los últimos minutos, como ante el Rayo Majadahonda y el Nástic», hizo hincapié.

«Como un padre»

Sobre su estancia en Oviedo, el delantero habla con especial afecto de Anquela: «Le he cogido un cariño especial, lo conozco de tres o cuatro meses, pero es una persona que te llega». «En todo momento dice lo que piensa, es muy campechano, un hombre de fútbol, es el que más sufre, te llega», continuó. Y por ello reconoce que «cuando estaba un poco que se tambaleaba por una mala racha que tuvimos, la verdad que el vestuario estaba jodido por eso, porque más que un entrenador es como si fuera un padre para nosotros. Al vestuario nos jodería mucho que lo cesaran», destacó.

Sobre el objetivo del conjunto ovetense afirmó que «el ascenso no se puede decir porque sería ponerse una etiqueta donde la exigencia del club no la ha dado» y añadió que «hay que ser realistas y no se ha hecho una plantilla para ascender sí o sí. Ojalá se consiga, pero hay que ir partido a partido, esto es muy largo y da muchas vueltas».

