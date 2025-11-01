Nueva baja en el Real Oviedo: Josip Brekalo se perderá el partido contra el Osasuna El extremo sufre una lesión en el aductor izquierdo y no podrá jugar el lunes

Ramón Julio García Oviedo Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:26

El Real Oviedo sigue sumando contratiempos y el último es la lesión de Josip Brekalo, el extremo sufre una lesión en el aductor izquierdo y no estará disponible para el encuentro del lunes ante Osasuna. El club no ha precisado el tiempo de baja, pero todo apunta a que se perderá las próximas semanas y dejará a Luis Carrión sin un recurso ofensivo.

Los problemas físicos están golpeando al Oviedo en este tramo de la temporada y para la próxima jornada Santi Cazorla, con una lesión en la rodilla izquierda, y Ovie Ejaria, con un problema muscular, figuran en el parte médico y Eric Bailly es duda, después de no poder entrenarse con el grupo en las dos últimas sesiones.

Temas

Real Oviedo