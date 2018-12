«Hay que mantener la tranquilidad» Anquela sostiene su cuaderno de anotaciones durante el entrenamiento del conjunto azul en El Requexón. / ELOY ALONSO Anquela reconoce la oportunidad perdida de engancharse a la zona alta de la tabla clasificatoria RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Viernes, 14 diciembre 2018, 03:29

Anquela lamentó ayer la oportunidad que perdió el equipo el pasado sábado de engancharse a la zona alta de la tabla tras la derrota ante el Almería. El técnico asume que no es algo nuevo y ya le pasó al Real Oviedo la pasada temporada, cuando tuvo la ocasión de entrar en los primeros puestos.

Además, el entrenador no oculta que en el entorno surge cierta tensión alrededor del equipo tras cada derrota, por lo que hizo un llamamiento a la calma y a mantener la tranquilidad, debido al formato largo de la competición liguera en Segunda.

El técnico jienense, al ser preguntado por esa tensión que rodea al equipo, aseguró que eso es algo que siempre pasa y ante ello considera que «hay que estar tranquilo dentro de lo que se puede». Asimismo, afirmó que a él no le afecta «nada» y espera que «a mis chavales tampoco». El entrenador no oculta la situación que se vive tras la última derrota. «Aquí cada semana es como si se acabara el mundo», declaró antes de apuntar que «esto es a muy largo plazo, y desde una base sólida. «Eso se hace desde la tranquilidad», agregó para concluir con el asunto que en Oviedo «es imposible» «Aquí si no hay problemas, los buscan», remató.

Una de las tareas del entrenador esta semana fue recuperar la moral de los jugadores. «He insistido en que cuanto más ilusión le ponemos a una cosa y cuantas más ganas tenemos de hacerlo bien, peor nos sale», señaló. Además, recordó que el partido ante el Almería se perdió cuando todo estaba de cara. «El otro día hicimos lo mas difícil, que es meter un gol pronto y no supimos convivir con esa circunstancia y al final volvimos a ser blandos», dijo el entrenador, que explicó que «en lo que más he insistido es en que miremos el debe y el haber en cuanto a goles, que nos está matando».

El entrenador está satisfecho con el desempeño del equipo en los partidos. «Nosotros trabajamos cada domingo bien, pero es evidente que el principio de semana es duro, porque lo tuvimos cerca», indicó el técnico. En este sentido, Anquela no oculta que no es algo nuevo para el equipo. «El año pasado cada vez que teníamos la opción de dar un paso hacia adelante no hemos podido concretarlo, este año ya hemos tenido una primera bastante clara», expuso. Por ello, asegura que eso no le sorprende «porque cada partido entraña unas dificultades grandes en esta competición».

El técnico azul insistió en su mensaje sobre la dificultad que presentan todos los rivales. «Es evidente que siempre estamos prevenidos y en alerta de que el Almería nos puede ganar perfectamente igual que nosotros a ellos, pero teníamos mucha ilusión y muchas ganas depositadas en este partido», señaló para reconocer que «no supimos hacer las cosas bien». «Volvimos a ser blandos y concedimos, y el que concede no tiene nada que hacer en este juego», sentenció.

El conjunto oviedista afronta ahora dos partidos ante dos de los rivales más complicados de la categoría, ante lo que el técnico deja claro que «a mí me interesa el Granada, yo lo repito semana sí y semana no. Aquí esto es una lucha constante y cada partido es una batalla tremenda y hay que hacerlo lo mejor posible» aseveró.

En la última salida del equipo, ante Las Palmas, la imagen del equipo fue buena y logró un empate con la portería a cero. Sobre la posibilidad de que ese sea el camino, el técnico comentó que «cada partido es un mundo, pero ese podía ser un partido a seguir». «Son rivales totalmente distintos, en casi todo», expuso antes de añadir que «no sé si valdrá el mismo guión, por lo menos que sepamos nosotros cuál es el camino para hacerlo».

Además, destacó las dificultades que les presentará el rival, ya que «nos encontraremos al líder». «Está primero por méritos propios, es un equipo serio, que juega bien y que sabe lo que quiere en cada momento», expuso para añadir que al cuadro nazarí «nadie le ha regalado nada, es el mejor porque vienen de ganar dos partidos fuera 0-1, que es muy difícil y lo hacen con una solvencia tremenda». Respecto al caso del Reus, recordó la importancia del aspecto económico e indicó que le «extrañaría muchísimo en una Liga tan seria como la nuestra que pasaran cosas así».

