Los resultados cuestionan a Anquela Juan Antonio Anquela, en El Requexón, refugiado con la capucha y la gorra del frío y con su cuaderno de notas en la mano izquierda. / ELOY ALONSO La continuidad del técnico, que estaba clara hace unas jornadas, se encuentra ahora en entredicho | El club no ha tomado ninguna decisión sobre la posible salida del jienense, pero es una opción que tampoco está descartada RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Lunes, 17 diciembre 2018, 04:20

La situación de Juan Antonio Anquela en el banquillo del Real Oviedo atraviesa por sus peores momentos desde que la pasada temporada llegara al banquillo azul. Los últimos resultados y la situación del equipo en la clasificación, cada vez más alejado de los puestos de 'play off', hacen que la continuidad del técnico esté en entredicho y su puesto puede correr peligro en los próximos días.

El club oviedista ha valorado en las últimas horas la posibilidad de prescindir del entrenador, pero no se ha tomado ninguna decisión al respecto. Lo que parece seguro es que, en caso de continuar en el banquillo oviedista, el partido del próximo sábado ante el Málaga pueda significar un ultimátum para el entrenador.

En el caso de que se produjera la salida del jienense, el club buscaría otro técnico en el mercado, sin que, en principio, la del entrenador del Vetusta, Javi Rozada, sea una alternativa. Las opciones podrían pasar por algún técnico nacional.

La preocupación en la entidad por la situación del equipo ha hecho que se plantee el posible cambio en el banquillo, aunque también se está teniendo en cuenta la situación del equipo, acuciado por numerosas bajas. También que en alguno de los últimos encuentros el juego del equipo fue mejor de lo que reflejan los resultados. En cualquier caso, la decisión que se tome será consensuada previamente con México, como todas las importantes que se toman en el club.

La rueda de prensa del entrenador el pasado sábado en Granada contenía una frase que podría significar que el técnico intuyera que su continuidad corriera peligro, ya que al ser preguntado por si la situación en la clasificación estaba afectando al equipo dijo que «los resultados no ayudan nada a tranquilizar el ambiente». «Estamos tristes porque no se consigue lo que queremos, pero esto del fútbol es creer en lo que se hace y, si se puede, seguir para adelante y nada más», agregó. Ese «si se puede» deslizado en sus palabras podría dar entender que no tuviera clara su continuidad. Además, el técnico siempre reconoció que el puesto de entrenador siempre está sometido a los resultados.

En cualquier caso, desde el club no se pronuncian sobre esta situación y se debate entre la decepción por los malos resultados y la continuidad. El proyecto deportivo de esta temporada se esperaba que tuviera otra trayectoria, para lo que se confeccionó una plantilla más corta y con jugadores de un perfil más adaptado a lo que pretendía el técnico, que se decanta claramente por jugadores nacionales y que conozcan la categoría.

Lo que está claro es que las próximas horas y días pueden marcar el futuro del entrenador. La posibilidad de esperar al partido del próximo sábado para tomar una decisión parece haber ganado enteros en las últimas horas, ya que en el caso de abordar un cambio de técnico se contaría con la ventaja de tener algún día más por el parón navideño.

En principio, el técnico dirigirá esta tarde el entrenamiento del equipo en la vuelta al trabajo, mientras que el club sigue valorando los pros y contras de abordar un cambio de entrenador, que a su llegada la pasada temporada a Oviedo despertó la ilusión en la afición y la pasada temporada se quedó a un punto de meterse en el 'play off', del que ahora el equipo está separado por seis a falta de tres partidos para el final de la primera vuelta.