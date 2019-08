Real Oviedo Juanma Marrero: «Jugar en el Real Oviedo marcó un antes y un después en mi carrera como futbolista» Juanma celebra un gol con la camiseta del Fuenlabrada. / E. C. El exdefensa carbayón, rival el próximo domingo, recuerda su crecimiento en el club azul y reconoce que Oviedo es y será su 'segunda casa' MARÍA SUÁREZ OVIEDO. Martes, 27 agosto 2019, 01:28

El central canario Juanma Marrero (Las Palmas, 1982) vivió en Oviedo el lado más complicado del fútbol para quien se hace con un puesto en el equipo al que llega: la crítica de tu propia afición. El defensa consiguió dar la vuelta a esa situación en su segunda campaña, y, con 49 partidos a las espaldas como carbayón subió a Segunda División para jugar en el Numancia. Tras cerrar una etapa que marcó un antes y un después en su carrera, Marrero vuelve a enfrentarse a su ex equipo por segunda vez, ahora en las filas del Fuenlabrada. El defensa, que se quedó con la espina de ni siquiera meter al Oviedo en 'play off' de ascenso en 2012, promocionó este año con un Fuenlabrada que no le pondrá nada fácil la victoria al conjunto asturiano en su estreno como local en Segunda División.

-¿Qué supuso el Real Oviedo en su carrera?

-Fue un antes y un después en mi carrera, pasé dos años muy diferentes, pero Oviedo es y siempre será mi segunda casa.

-¿Qué fue lo mejor y lo peor de esa etapa?

-Lo más duro fue el primer año, donde viví quizás los peores momentos de mi carrera deportiva. Mi propia afición me pitaba e incluso llegué a tener algún pequeño enfrentamiento con ella, algo que no era propio de mí. Lo mejor, sin duda, fue que a pesar de todo ello, le di la vuelta a la situación y conseguí demostrar mi valía como futbolista.

-¿Cómo vivió en la distancia la situación en que la quedaba el club entonces?

-La situación en sí me cogió de lleno. Yo me fui al Numancia cuando en parte quería quedarme. El club estaba a la deriva, sin presidente y con la amenaza de desaparecer. El Oviedo marcó mi carrera y eso me convierte en un oviedista más desde aquella etapa.

-Siempre se dice que el Real Oviedo es una plaza difícil para los jugadores, ¿cómo sobrellevó esa presión?

-Yo venía de un club como Las Palmas, que también tiene mucha exigencia, pero nada comparado con lo que se vive en Oviedo. No todos los jugadores están capacitados para jugar en ese club. A mí, personalmente, me costó, pero demostré que soy capaz de aguantarla.

-¿Sintió que se ganaba el respeto de la afición al final?

-Sí, claro. Sentí que había unión y que parte de esos aficionados deseaban que no me fuese. Eso me hizo sentir especialmente orgulloso.

-Coincidió con el ex técnico azul, Anquela, en el Numancia, ¿cómo vio su paso por el club?

-Creo que Anquela hizo un trabajo buenísimo. Vi que entre la afición y él había armonía y eso es muy difícil de conseguir en Oviedo. Con él tengo una relación de amistad, es una persona muy natural y cercana.

-Me imagino que entristece no verle cumplir su meta en Oviedo...

-Sí, de hecho esa es la gran espina que me quedó en mi etapa allí, no poder si quiera meterlo en 'play off'. También es verdad que a la plantilla de entonces nos tocó vivir unos años muy difíciles en el club.

-¿Cómo ve al Oviedo de Sergio Egea de cara a lograr esa promoción ahora?

-Creo que tienen una plantilla buenísima, pero marcarse objetivos a largo plazo es malo. Hay que ir semana a semana y tras las 42 jornadas de Liga cada uno estará donde se merece, y seguro que el Oviedo lo hace entre los seis primeros.

-¿Qué partido espera este sábado ante ellos?

-Espero un partido muy intenso y, sobre todo, un choque en el que los dos equipos querrán llevar el peso del partido.

-¿Qué supuso ascender el año pasado? ¿Esperaba empezar con dos victorias?

-Se logró tras dos años de pelea y fue algo inexplicable el ver a tanta gente llorar de emoción. Era impensable hace unos años y cosas como estas te hacen amar aún más este deporte. Disfrutamos corriendo y peleando, pero empezar a domicilio nos daba mucho respeto y no esperábamos hacerlo con dos victorias.