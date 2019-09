«Este juego es de ganar, lograrlo es nuestro trabajo» Ibra, en el entrenamiento celebrado ayer. / ELOY ALONSO Ibra Baldé asegura que el equipo necesita una victoria para cambiar la dinámica y hay que asumir responsabilidades sobre el campo para lograrla MARÍA SUÁREZ OVIEDO. Viernes, 27 septiembre 2019, 03:17

El delantero del Real Oviedo, Ibra Baldé, está convencido de que tras una victoria y con la afición detrás, el equipo dará la vuelta a una situación de la que solo se puede salir a base de «concentración» y «ayudas en el campo». Para el sengalés todo eso, matizó, forma parte de un trabajo con el que el equipo está responsabilizado y que pasa por asumir galones este mismo fin de semana ante el Zaragoza (domingo, 18:.30 horas).

«Lo estamos pasando mal últimamente y el equipo necesita victorias, sobre todo por nosotros mismos porque nuestro trabajo consiste en jugar para ganar. En cuanto lleguen esos resultados, todo va a cambiar», advirtió el punta.

Ibra aboga por no estar pendiente del rival y sí por centrarse en lo que hace el propio equipo, que tiene una afición «impagable» detrás por la que «salir a muerte y a por la victoria».

El haber tenido una semana completa de trabajo por primera vez a las órdenes de Javi Rozada es una noticia más que positiva para el atacante azul, que ve al técnico «con todo lo necesario» para lograr cambiar la dinámica de los azules.

«Está bien tener un entrenador que está encima de ti, hablando y gritando. Este juego consiste esolo en ganar y cuando no lo haces todo se complica. El míster tiene su estilo y una buena plantilla que ya demostró el año pasado, hay que ayudarle y facilitarle las cosas, porque si venia de hacerlo de diez con el Vetusta, con nosotros lo puede hacer también y más fácil todavía», contextualizó el delantero.

El africano reconoció que su relación con Egea mejoró en las últimas jornadas, en las que pudieron hablar y le convocó al verle bien, y explicó que a Rozada ya le dijo desde un principio que su objetivo personal era no solo entrenar sino también competir por un puesto.

«Del tiempo con Egea, sinceramente, voy a hablar bien, porque en las últimas semanas me habló bien, me vio y me convocó. Luego no hubo suerte con los resultados. Mentalmente estoy preparado desde los 15 años, no tengo ningún problema. Solo quiero entrar en el campo, competir y ayudar al equipo a sumar esa primera victoria, ojalá este mismo domingo. Se lo dije a Javi, estoy a disposición del equipo y quiero jugar», reconoció el senegalés.

Rozada ya dijo en su primera semana que uno de sus objetivos era recuperar a un Ibra que «daba mucho» saliendo desde el banquillo, una tarea que el delantero reconoce «no es nada fácil».

«Es complicado salir desde el banquillo muchas veces, porque coincide con un resultado que no favorece o con algún bajón del equipo, pero para eso está el jugador que entra, para daránimo y fuerza al equipo de cara a ir a por el resultado o a mantenerlo si es positivo», reconoció el futbolista azul.

El propio Ibra destacó que el hecho de que el ovetense esté siempre «explicando, colocando o ayudando a los jugadores» está sirviendo para que los azules corrijan aspectos que el cuerpo técnico ve mejor desde fuera, algo que al punta le sirve para seguir «creciendo».

«Rozada está haciendo un trabajo de ajuste, más que empezar de cero. Son detalles que nosotros a veces nos complicamos desde dentro y que el cuerpo técnico ve desde fuera. Él te lo explica y nos ayuda en ese sentido, porque los futbolistas también tenemos que aprender cosas todos los días sobre este juego», añadió el ariete carbayón, que pelea por un puesto en el ataque con un Ortuño 'pichichi' de la categoría y el recién recuperado Joselu, además del punta del filial, Obeng.