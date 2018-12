Real Oviedo: calma económica, inquietud deportiva El notario Juan Antonio Escudero, Adolfo López, el presidente Jorge Menéndez Vallina y los consejeros Manuel Paredes y Fernando Corral, antes del incio de la junta. / ÁLEX PIÑA Los aspectos financieros se despacharon en veinte minutos y los ruegos y preguntas ocuparon una hora RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Miércoles, 19 diciembre 2018, 02:57

Al término del presente ejercicio, al Real Oviedo le quedará una deuda testimonial de 70.000 euros con la Seguridad Social. Esa es la mejor noticia de una junta de accionistas cuyos primeros siete puntos del orden del día se despacharon en apenas veinte minutos, mientras que el octavo, el de ruegos y preguntas, ocupó una hora. Las preguntas sobre las relaciones con la Liga de Fútbol Profesional (LEP) y su trato a los aficionados, junto con la situación de Juan Antonio Anquela, fueron las que más interés despertaron.

El fin de la deuda del club marcó una junta dominada por la mayoría accionarial del Grupo Carso, en la que salieron adelante todas las votaciones por unanimidad. Las cuentas del pasado ejercicio tuvieron unas pérdidas del 311.833 euros debido a las indemnizaciones a jugadores por rescisiones de contratos y cesiones y a las primas de ascenso del filial.

El presupuesto de ingresos de la actual temporada es de 14.250.000 euros, con una estimación de un superávit de 197.700 euros. En la junta se destacó el «cumplimiento acelerado» de los pagos de la deuda, con un abono en la temporada 2017-2018 de 2,8 millones de euros. Para el presente quedaban pendientes 2,1 millones, de los que ya se amortizaron 1,5. El resto se reducirá hasta los 70.000 euros que quedan pendientes para el siguiente ejercicio con la Seguridad Social.

Una vez saldada la deuda, la intención del club es dirigirse hacia la «autosuficiencia financiera», que se espera lograr en los siguientes ejercicios para evitar tener que volver a acudir a ampliaciones de capital o préstamos del máximo accionista.

La junta aprobó que el nuevo capital social, que queda establecido en 18.088.831,50 euros, así como el resto de asuntos, como el cambio de domicilio social, la creación de una web corporativa y la modificación del objeto social de la entidad.

En el turno de ruegos y preguntas, varias de las intervenciones de los accionistas estuvieron dirigidas a solicitar una política de precios que aumente la afluencia de aficionados al estadio. También hubo numerosas quejas sobre el estado del estadio Carlos Tartiere.

Una de las críticas se enfocó al césped, un punto en el que el consejero Fernando Corral reconoció que esa deficiencia les cuesta cada partido multas de la LFP de entre 800 y 1.200 euros. También se abordaron los temas del videomarcador, la megafonía y, sobre todo, los accesos, goteras y limpieza. Sobre estos últimos casos, se informó que es responsabilidad municipal, que de la partida de 500.000 euros de este año solo se gastaron 100.000 y que el compromiso del Ayuntamiento es sumar el remanente a la cantidad de este año, por lo que se dispondría de 900.000 euros.

La abonada Lidia Álvarez pidió al presidente que se defendiera al Grupo Symmachiarii por lo que había hecho por el club. Jorge Menéndez explicó que «en todas las asambleas de la Liga transmito nuestro malestar, no podemos tener estadios cementerio, porque el fútbol es pasión» y reconoció que con el presidente de la Liga, Javier Tebas, mantiene discusiones. En concreto, detalló que recientemente «expresamos nuestro malestar por sus declaraciones sobre una pelea en el derbi». «Nos pidió disculpas y reconoció que se equivocó», hizo hincapié.

Además, confirmó que en la votación en la que se subió el sueldo de Tebas no estuvieron presentes. También le pidió Nacho Suárez, del Grupo Symmachiarii, que se dispensara el mejor trato posible a las aficiones visitantes y le preguntó al presidente qué medidas se habían propuesto en apoyo a los aficionados. Jorge Menéndez contestó que las propuestas que reciban se trasladarán a la Liga y que «estaremos dispuestos a defenderlas siempre que estén dentro de la ley».

El consejero Manuel Paredes explicó que la Liga «es una sociedad privada en la que el peso del club no es mucho, ya que somos 42». «Las propuestas las trasladaremos, estaremos con nuestra afición», dijo.

Un accionista se dirigió al presidente para preguntarle «¿hasta cuándo se va a aguantar al técnico jienense? Así no vamos a acabar entre los seis primeros». El presidente le respondió que hay que «tener paciencia porque se trata de una Liga muy igualada. Últimamente no se están dando resultados, pero no hemos jugado tan mal» y añadió que espera que lleguen con la recuperación de los lesionados. «Las decisiones serán de los responsables deportivos y también de Arturo Elías», dijo en su mensaje, aunque insistió en pedir paciencia.

