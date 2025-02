Juventud para la sala de máquinas

La ausencia de Tejera, por acumulación de amonestaciones, hará que mañana formen la pareja de mediocentros Javi Mier y Édgar González, que con 22 y ... 23 años, respectivamente, son dos de los jugadores más jóvenes de la plantilla.

Aunque los dos están contando bastante para Ziganda -Édgar ha sido titular en 20 ocasiones y Javi Mier, en 11-, solo en un encuentro han formado de inicio en el doble pivote. Fue en el partido ante el Tenerife en el NMR Carlos Tartiere, que finalizó con triunfo azul por 4-2.

La pareja habitual de mediocentros es la formada por Tejera y Édgar González, que siempre que han estado disponibles fueron titulares. Eso hizo que en el inicio de la temporada Javi Mier entrara en el equipo en una posición que no era la más habitual para él, la mediapunta. Fue en los encuentros ante el Cartagena, el Mirandés, el Espanyol y el Lugo, en los que el ovetense jugó más adelantado.

Sin embargo, con el que más tiempo compartió fue con Jimmy, cuando Édgar estuvo fuera por su positivo por covid, con Tejera lesionado. Los encuentros que jugaron la pareja de canteranos fueron ante la Ponferradina, Mallorca, Málaga y Logroñés. No obstante, antes se habían estrenado ante el Sabadell, cuando Édgar tuvo que jugar como central.

En lo que va de temporada, Javi Mier solo ha compartido el centro del campo en una ocasión de inicio con Tejera. Fue en el encuentro ante el Albacete, que finalizó con victoria de los manchegos (0-1).

La otra novedad que presentará por obligación el equipo mañana será la presencia de Lucas en el lateral izquierdo, en sustitución de Mossa, también sancionado. Ambos jugadores se han ido turnando en esa posición a lo largo de toda la temporada, aunque el valenciano jugó 16 encuentros como titular, por los 12 del ovetense.

En principio, no se esperan más cambios en el once inicial de los azules mañana, aunque el técnico lleva tiempo insistiendo en que Borja Valle está en condiciones de entrar en el equipo inicial en cualquier momento. También podría tener la oportunidad de volver al once Rodri, este en sustitución de Blanco Leschuk.

Además de los sancionados, el técnico seguirá sin poder contar con el lesionado Arribas, pese a que esta semana se ha reincorporado a los entrenamientos. El equipo entrenará por última vez esta mañana en El Requexón.