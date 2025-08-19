El belga Leander Dendoncker será el noveno fichaje del Real Oviedo

El Real Oviedo está dispuesto a esperar hasta última hora para encontrar operaciones interesantes en el mercado, pero esta semana ha logrado dos incorporaciones. ... Una fue la de Eric Bailly, anunciada ayer, mientras que la previsión es que hoy se confirme la llegada del centrocampista belga Leander Dendoncker.

El mediocentro pertenece al Aston Vila, pero no cuenta para Unai Emery e incluso no participa en los entrenamientos con los compañeros. El futbolista tenía previsto llegar ayer a Oviedo para cumplir los últimos trámites, como son el reconocimiento médico y la firma de contrato.

Si todo se desarrolla según lo previsto, el nuevo jugador oviedista estaría esta tarde en El Requexón para reincorporarse a la vuelta al trabajo del equipo.

Es un jugador que abarca mucho campo, ya que recorre muchas distancias con el objetivo de equilibrar al equipo. A su favor para integrarse con rapidez está que habla perfectamente español y ya ha mantenido varias conversaciones con Veljko Paunovic. El técnico serbio le trasladó el interés del club y también lo que pretende que aporte al equipo.

Una de las cosas que está claro que ofrecerá sobre el terreno de juego es su experiencia, ya que ha competido a alto nivel, tanto con clubes, como con la selección de su país.

Leander Dendoncker, de 30 años, se adapta a lo que el club estaba buscando en el mercado y para lo que pretendía la fallida llegada de Nemanja Maksimović y el sondeo a Marko Grujic.

Internacional

Formado en las en las categorías inferiores del Anderlecht, Dendoncker fue internacional con todas las categorías de la Selección de Bélgica. Con la absoluta suma 32 convocatorias. Como curiosidad, el Wolverhampton pagó 14 millones al Anderlecht.

El Aston Villa lo adquirió por una cantidad cercana a los 15 millones de euros hace un par de temporadas y su contrato con el conjunto de Villa Park se extiende hasta el próximo 30 de junio. Pero desde hace tiempo se sabe que no lo cumplirá y está en busca de una salida.

El equipo del técnico español Unai Emery lo ha ido cediendo a otros conjuntos como el Nápoles y, más recientemente al Anderlecht, con el que la pasada temporada disputó un total de 43 encuentros.