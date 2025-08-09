El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Oier Luengo, durante el partido entre Leganés y Real Oviedo. R. O.

Leganés - Real Oviedo: la última prueba no despeja dudas para los azules (0-0)

El Real Oviedo empata sin goles ante el Leganés en el último partido de preparación de la pretemporada

Ramón Julio García

Leganés

Sábado, 9 de agosto 2025, 12:48

La última prueba de la temporada del Real Oviedo no despejó muchas dudas. Al contrario, sembró alguna más y evidenció que el equipo necesita ... refuerzos para afrontar el regreso a Primera División. El encuentro ante el Leganés tuvo pocas lecturas positivas para los ovetenses a una semana del inicio de la competición. En cualquier caso, no dejó de ser un paso más en la preparación de la temporada, en la que el técnico aprovechó para preparar ya el encuentro del domingo ante el Villarreal.

