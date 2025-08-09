Leganés - Real Oviedo: la última prueba no despeja dudas para los azules (0-0)

La última prueba de la temporada del Real Oviedo no despejó muchas dudas. Al contrario, sembró alguna más y evidenció que el equipo necesita ... refuerzos para afrontar el regreso a Primera División. El encuentro ante el Leganés tuvo pocas lecturas positivas para los ovetenses a una semana del inicio de la competición. En cualquier caso, no dejó de ser un paso más en la preparación de la temporada, en la que el técnico aprovechó para preparar ya el encuentro del domingo ante el Villarreal.

En la primera mitad, los azules estuvieron mejor, incluso dispusieron de un par de ocasiones para adelantarse en el marcador. Sin embargo, en la segunda estuvieron bastante peor y sin evidenciar la superioridad que se supone ante un rival de inferior categoría.

Al final no se movió el marcador y eso mostró la necesidad de que el equipo mejore en el aspecto ofensivo, que fue la principal carencia a lo largo de toda la pretemporada. En ese sentido, quedó claro que el juego de ataque depende en buena medida de Hassan, cuya ausencia se notó sensiblemente.

La última alineación de la pretemporada dio bastantes pistas sobre las intenciones del entrenador para el estreno en la Liga el próximo viernes ante el Villarreal. De hecho, Paunovic optó por el centro de la defensa que estará en La Cerámica, que será la formada por Oier Luengo y Dani Calvo, puesto que David Costas está sancionado.

En el lateral izquierdo tuvo descanso Rahim y jugó Omar Falah, que estará en la convocatoria del viernes, ya que no hay más jugadores para esa posición. Una de las pistas que ofreció el técnico serbio es cual será la solución para la banda derecha del centro del campo en caso de que Hassan no se recupere. Chaira cambió al costado diestro y Brandon Domingues entró en la izquierda.

La única plaza de la delantera en el sistema de Paunovic tiene dos aspirantes, Fede Viñas y Salomón Rondón, ayer la titularidad fue para el venezolano

Sin la chispa de Hassan en el campo y con la cabeza puesta en el inicio de la competición oficial, el partido empezó sin ritmo por parte de los oviedistas, con circulación de balón lenta y sin profundidad.

Lo que está claro es que los galones en el centro del campo, por el momento, los luce Reina, que es el jugador por el que pasan todos los balones. El andaluz es el encargado de ordenar y tratar de construir. Esa tarea es complicada en días como ayer en los que Ilic no acabó de aparecer para ofrecerse.

En lo que no ofrecen dudas los de Paunovic es en la presión sobre el rival, que empieza desde arriba e implica a todos los que están sobre el terreno de juego, empezando en esta ocasión por Salomón Rondón.

Los carbayones tuvieron dos ocasiones claras para adelantarse en el marcador. Primero en un remate de Sibo, tras un rechace de un saque de esquina, que despejó Soriano. Luego, Salomón Rondón mandó a la cepa del poster un disparo cruzado, tras una buena jugada.

Ambos conjuntos dieron por momentos la sensación de jugar con el freno de mano puesto, ante lo inminente de la llegada de la hora de la verdad. Tras la pausa de hidratación y hasta el final de la primera parte, el Leganés mandó y tuvo una ocasón clara en un disparo de Naim que se estrelló en el poste.

No mejoraron tras el descanso los de Paunovic, que pasaron apuros ante las embestidas de los 'pepineros'. No eran capaces los de Paunovic de tener cierta continuidad en el juego y casi no salían de su campo.

Los primeros cambios fueron para dar entrada a Fede Viñas y Borja Sánchez, por Salomón Rondón y Brandon Domingues. Eso supuso un cambio de posiciones en la línea de ataque del centro del campo. Ilic pasó a la derecha, mientras que Chaira ocupó el centro, mientras que Borja Sánchez estaba en la izquierda.

No acababa de estar cómodo el equipo carbayón que estaba sometido por un rival de Segunda a menos de una semana de que comience la competición, lo que genera incertidumbre y deja claro que el equipo necesita algunos refuerzos antes de que se cierre el mercado dentro de tres semanas.

La nueva remesa de cambios, con la entrada de Cazorla, Álex Forés y David Costas trajo una cierta reacción de los carbayones que, al menos empezaron a salir de su campo.

El ritmo de juego fue decayendo con más cambios en los dos equipos y esa sensación de que lo importante ya era que no hubiera ningún percance en forma de lesión.

Al final no se movió el marcador y la próxima parada de los azules será el viernes ante el Villarreal, en el primer partido de la temporada.