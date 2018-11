«Tenemos que mantener la dinámica y no ser un equipo con altibajos» Joselu, con gesto bromista, durante un ejercicio, en las instalaciones de Las Caldas. / E. ALONSO Joselu, que espera que su lesión no sea importante, reconoce que estaba ansioso por marcar y agradece el apoyo que le da Anquela RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Martes, 27 noviembre 2018, 01:54

La victoria ante el Reus, la segunda consecutiva tras la lograda frente al Sporting, se valora en la plantilla del Real Oviedo tanto por los puntos cosechados como por el aumento de confianza que se ha generado.

El delantero Joselu, que volvió a marcar, reconoce que los jugadores conocían la trascendencia del partido ante el Reus: «Sabíamos que era muy importante ganar para no descolgarnos del pelotón de arriba». Además, el triunfo les llega antes de afrontar varios partidos con rivales de la zona alta. «El equipo está capacitado para competir con cualquier equipo», indicó, y por ello el onubense confía en «mantener la dinámica y la regularidad, y no ser un equipo de altibajos».

Lo que no oculta Joselu es que «estábamos muy jodidos anímicamente después de lo de Riazor y estas dos victorias nos refuerzan». Ahora el reto es «crecer, creernos que somos buenos y tirar para arriba para hacer un año bonito, para quitarnos las dudas».

En lo personal también se ha quitado un lastre con el gol, pese a que tuvo que retirarse lesionado. Sobre sus molestias es optimista y afirmó que «ahora tengo mejores sensaciones, estoy pendiente de las pruebas pero me encuentro bien, esperemos que solo sea un susto», y reconoció que pidió el cambio para que sus molestias no fueran a más.

En lo personal no oculta que ha pasado malos momentos y que está «en ese momento en el que cuesta un mundo hacer un gol». El onubense marcó en el rechace del penalti que le detuvo Édgar Badía, y luego se encontró con el poste en la jugada en la que se lesionó -«Tuve un poco de mala suerte en esa acción»-.

La celebración del tanto fue, sobre todo, de rabia. «Fue un poco por todo, el penalti y que me está costando un mundo hacer un gol. Lo celebro con rabia por eso, porque no estoy contento con el rendimiento que estoy dando», reconoció el delantero.

No obstante, Joselu agradece la confianza del entrenador -«no me puedo quejar porque hay compañeros que no están jugando o están lesionados, yo estoy jugando»-, pero lo que quiere es marcar. «El gol es lo mejor para el delantero, para su confianza. Llevaba muchas semanas sin marcar y estaba un poco ansioso por ver puerta», dijo. Sobre los elogios del técnico, Juan Antonio Anquela, apuntó que está «muy agradecido al cuerpo técnico y a los compañeros. Anquela, como persona, es un diez, no sé cómo se lo recompensaré, estoy muy agradecido por sus palabras y su apoyo».

En cualquier caso, para el delantero lo importante es haber logrado una victoria cómoda. «Sabíamos que era un partido trampa. La gente pensaba que sería fácil porque venía el Reus y venía de perder en casa, pero no lo fue», comentó. También cree que pudo haber sido distinto: «Si no marcamos pronto en la segunda parte se hubiera complicado. Fue un resultado abultado y al final se volvió tranquilo».