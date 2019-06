El Real Oviedo ha editado el libro 'Real Oviedo: A Club Like No Other' (Real Oviedo: un club diferente), escrito en inglés, en el que se recoge la historia del club para los más jóvenes, así como numerosas fotos, pasatiempos y juegos. El libro ya ha sido entregado a los participantes en el campus. Aquellos interesados podrán adquirirlo, al precio de 9 euros, en la tienda oficial del club.