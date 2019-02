El líder mide las aspiraciones azules

El Real Oviedo se enfrenta esta tarde (16 h) al Albacete, líder de la categoría, en lo que será una buena piedra de toque para medir su buen momento. Los de Anquela afrontan el encuentro con la ausencia de última hora de Saúl Berjón, que no ha entrado en la lista de convocados debido a unas molestias físicas.

La principal novedad en la lista es la del jugador del filial Viti, mientras que sigue sin entrar en al misma el argentino Forlín, pese a estar recuperado de la fisura de tibia que se produjo el pasado mes de enero.

La ausencia de Saúl Berjón abre la posibilidad de que vuelva al once Diegui Johannesson, para ocupar la banda derecha del ataque, mientras que Bárcenas pasaría al costado izquierdo.

Los azules llegan al partido de esta tarde en su mejor momento de la temporada, después de sumar 18 de los últimos 21 puntos en juego. Sin embargo, se enfrentarán al mejor equipo de lo que va de temporada que, hasta el momento, no ha perdido ningún partido como local. Los manchegos afrontan el encuentro con bastantes ausencias ya que no podrán contar por lesión con Eugeni, Arroyo, Muntari y Gorosito, además de Febas, por sanción, y Susaeta por contrato.

El conjunto ovetense, que es el mejor desde que comenzara 2019, ha ido recortando diferencias con los primeros clasificados y lleva dos jornadas en puestos de 'play off'. Sin embargo, su colchón con los perseguidores es solo de un punto, por lo que necesita una victoria para que no peligre su sexta plaza en la tabla.

Los mensajes que han salido esta semana del vestuario ovetense han sido de calma, con la intención de huir de la euforía, pese al buen momento del equipo. La plantilla evitó hacer cábalas sobre el futuro y la clasificación, centrándose únicamente en el encuentro de esta tarde. Además, al exceso de euforia contribuye en esta ocasión la entidad del rival, que es uno de los equipos más solventes de la Liga como lo demuestra su primera posición en la clasificación.

Los azules afrontan el encuentro de esta tarde con la única baja de Saúl Berjón, que arrastra unas molestias físicas y el técnico ha preferido esperar que esté completamente recuperado antes de forzar y arriesgarse a una nueva recaída. Su plaza en la convocatoria la ocupa el jugador del filial Viti, que vuelve a una citación después de haberse lesionado en el calentamiento del partido ante el Tenerife, en el que iba a ser titular.

A lo largo de la semana, el centrocampista Tejera, uno de los jugadores más en forma del equipo, tuvo que descansar un par de días, pero está completamente recuperado de las molestias que arrastraba tras recibir un golpe en el partido ante el Alcorcón.

El catalán, no obstante, tiene cuatro tarjetas amarillas, al igual que los otros dos mediocentros del equipo, Folch y Javi Muñoz.

En principio, el técnico no hará cambios en el once inicial, salvo el obligado por la ausencia de Saúl Berjón. La opción más probable para cubrir la baja del ovetense es que Diegui Johannesson entre en la banda derecha del centro del campo. Eso hará que el panameño Bárcenas vuelva a la banda izquierda, en la que ha ofrecido su mejor rendimiento esta temporada.

La otra alternativa para sustitur a Saúl Berjón sería la entrada de Omar Ramos en el once, pero el tinerfeño aún no ha tenido minutos tras su lesión y parece precipitada su presencia en el once. Además, la banda izquierda del conjunto manchego es especialmente peligrosa, con la presencia de Bela, por lo que las ayudas que Diegui Johannesson pueda prestar a Carlos Martínez, son un punto a favor de que el hispano-islandés esté en el once inicial esta tarde.

Aunque Anquela es poco partidario de cambios cuando el equipo funciona, otra alternativa que puede plantearse el técnico sería la entrada de Mossa, completamente recuperado de los dolores abdominales que arrastró, en el carril izquierdo en detrimento de Javi Hernández. El jerezano fue el sacrificado el pasado sábado ante el Alcorcón en el descanso, para pasar a jugar con cuatro defensas.

Lo que parece descartado es un cambio de sistema de inicio, aunque a lo largo del encuentro, en función de cómo se vaya desarrollando, es habitual en las últimas jornadas que se produzcan modificaciones.

El once más probable de los ovetenses será el formado por: Champagne; Carlos Hernández, Alanís, Chrisitian Fernández; Carlos Martínez, Folch, Tejera, Javi Hernández; Diegui Johannesson, Joselu y Bárcenas. En el banquillo estarían Alfonso, Mossa, Javi Muñoz, Viti, Omar Ramos, Ibrahima y Toché.

El conjunto azul entrenó ayer en el Carlos Tartiere y posteriormente viajó por carretera a Albacete, donde llegó por la noche. El equipo regresará también en autobús tras el partido.