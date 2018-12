El líder, como prueba para la reacción azul

El Real Oviedo buscará esta tarde en el campo del líder, el Granada, la oportunidad de olvidar el tropiezo de la pasada jornada ante el Almería y de reencontrarse con su mejor versión a domicilio, donde no gana desde que lo hiciera en Lugo en la quinta jornada, allá por el mes de septiembre.

El técnico Juan Antonio Anquela recupera efectivos para este encuentro. Vuelven a la convocatoria Carlos Hernández, Boateng y Christian Fernández, con los que no pudo contar en la pasada jornada. La principal duda para el encuentro es si el titular del banquillo azul optará por dar la titularidad al defensa Carlos Hernández, recuperado de la lesión que se produjo en el encuentro ante el Deportivo que le hizo perderse los cuatro últimos encuentros de liga. El jugador aseguró el miércoles que se encuentra bien, mientras que Anquela reconoció al día siguientes tener ciertas dudas sobre la conveniencia de que vuelva ya y pueda haber riesgo de recaída, como le sucedió anteriormente.

Al término del entrenamiento de ayer, el técnico y el central mantuvieron una charla sobre el césped del campo número cuatro de El Requexón en la que probablemente abordaron el estado del jugador. En cualquier caso, la decisión la tomará esta mañana el jienense.

Las novedades de la convocatoria son la vuelta de Carlos Hernández y Boateng, tras superar sus problemas físicos, y la de Christian Fernández, tras cumplir sanción la pasada jornada. Las bajas son las de los lesionados Forlín, Saúl Berjón y Joselu, además de Javi Hernández, que deberá cumplir un encuentro de sanción.

La derrota del pasado sábado ante el Almería impidió al conjunto ovetense acercarse a los puestos altos de la tabla y volvió a suponer una decepción para los aficionados, que veían cómo el equipo parecía haber encontrado el buen camino con las victorias ante el Sporting y Reus, en el Carlos Tartiere, y el empate ante Las Palmas.

Precisamente el encuentro ante Las Palmas, ante el que el equipo empató sin goles, fue puesto como ejemplo de la fórmula que puede llevar a los azules a sumar en su visita al líder. Para ello, la clave será recuperar la solidez defensiva, ya que los errores ante el Almería supusieron la derrota y volvieron a sembrar dudas en el entorno oviedista.

Por ello, el encuentro de esta tarde, ante el líder, se presenta como una buena ocasión para ganar en confianza y disipar las dudas que se pudieran haber instalado alrededor del equipo.

Los únicos cambios que parece podría presentar el equipo carbayón surgen en la defensa, en la que parece seguro que se mantendrá el dibujo de las últimas jornadas con tres centrales. Christian Fernández entrará como central izquierdo por el sancionado Javi Hernández, mientras que Alanís se mantendrá como libre. El derecho se lo disputarán Carlos Hernández, si se entiende que está en perfectas condiciones, mientras que en caso contrario repetiría Carlos Martínez. El navarro se estrenó la pasada jornada como titular siendo central ante el Almería y él mismo reconoció que no es la posición que más le agrada, ya que siempre ha sido lateral derecho.

En el resto del equipo no se prevén novedades, por lo que Diegui Johannesson y Mossa se mantendrán en los carriles. Folch, Tejera y Javi Muñoz se situarán en el centro del campo. En el caso del último, en el entrenamiento de ayer charló unos minutos tras el entrenamientos con miembros de los servicios médicos del club, en los que el jugador parecía relatar algunas molestias. Sin embargo, su presencia en la convocatoria parece indicar que no tienen mayor importancia y no le impedirán estar en el equipo inicial. En caso de que no estuviera al cien por cien, su plaza podría ser para Boateng, que ya dejó atrás las molestias que le impidieron estar en la convocatoria la pasada jornada.

El ataque del conjunto ovetense será para Bárcenas, que suele caer a la banda, e Ibrahima, que volverá a ser la referencia.

En la convocatoria que ayer facilitó Anquela, solo hay dos jugadores del filial, Viti y Steven, mientras que se mantiene en la misma el extremo Omar Ramos, último fichaje del conjunto ovetense, que no parece vaya a tener la oportunidad de ser titular, pero que sí podría tener algunos minutos, tal como sucedió en el encuentro ante el Almería. El tinerfeño completó la semana de trabajo con el grupo y evidencia un buen estado de forma.

La alineación más probable de los azules en Los Cármenes podría ser la formada por Champagne; Carlos Hernández, Alanís; Diegui Johannesson, Folch, Javi Muñoz, Tejera, Mossa: Bárcenas e Ibrahima. En el banquillo se quedarían: Alfonso, Carlos Martínez, Boateng, Omar Ramos, Viti, Steven y Toché.

El equipo ovetense se entrenó ayer por la mañana en El Requexón, viajó por la tarde en avión a Málaga y luego por carretera a Granada. La expedición azul regresará a Oviedo por carretera tras el encuentro.

Por otra parte, el club granadino informó que las entradas para los aficionados oviedistas estarán disponibles hoy en cualquier taquilla al precio de 22 euros y que habrá que advertir que son seguidores visitantes.