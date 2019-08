La Liga no permitió la inscripción de todos los jugadores de la plantilla El club realizó las mismas gestiones que en las temporadas anteriores, pero se encontró con la negativa de la LFP R. J. G. Domingo, 18 agosto 2019, 04:43

El conjunto azul no pudo inscribir a todos los jugadores para el inicio del campeonato debido a la negativa de la Liga de Fútbol Profesional a admitir las mismas garantías de otras temporadas. El principal problema con esa decisión fue el defensa Javi Fernández, que estaba previsto que fuera titular esta tarde y finalmente se tuvo que quedar fuera del equipo. En el resto de los casos de jugadores no inscritos fueron de jugadores que no entraban en los planes del técnico para el encuentro de esta tarde.

Los jugadores que aún no cuentan con la autorización de la Liga son Bárcenas y Arribas, que no iban a entrar en los planes del entrenador por no estar al nivel físico del resto de compañeros, así como Lucas, lesionado. El resto de los componentes de la plantilla, incluidos los últimos fichajes, como Nieto y Ortuño, ya están inscritos. El club confía en que el asunto se solucione los primeros días de la próxima semana. Los problemas se derivan de que en las temporadas anteriores en el caso de no tener patrocinador la LFP admitía un aval para asegurar esas cantidades y esta temporada no lo ha admitido.

Se espera que con la firma de un patrocinio principal y el del Ayuntamiento en los próximos días, al que se pueden sumar otros, se dé luz verde a que el club inscriba a la totalidad de la plantilla, así como a cualquier jugador que se pueda incorporar, como se espera que ocurra con Dani Torres.