«Hemos luchado a muerte y no lo conseguimos por un gol» Carretero, segundo de Anquela, se queda «con la tranquilidad» del cariño de la afición y cree que el estado del equipo a su marcha «no era tan malo» A. MENÉNDEZ GIJÓN. Sábado, 1 junio 2019, 02:01

El exsegundo técnico del Real Oviedo Juanjo Carretero, que ayer abrió en las instalaciones federativas de Roces jornadas de actualización y reciclaje del Comité Asturiano de Entrenadores de Fútbol, abordó su etapa de temporada y media en el banquillo del Carlos Tartiere. «Ha sido una experiencia preciosa, maravillosa. Hemos luchado a muerte y el año pasado no lo hemos conseguido por un puñetero gol, creo que llegar ahí no es fácil», expuso el veterano preparador madrileño, que confesó que no está al tanto de la actualidad del conjunto azul «porque la etapa ya ha terminado».

«Por primera vez en nuestra carrera, nos hemos excedido en nuestro trabajo y hemos entrado en una filosofía, en una cultura y un sentimiento como el de la afición», expresó la mano derecho de Anquela, que al igual que el jienense se queda con el afecto de la hinchada. «Es la única tranquilidad moral que te queda. Profesionalmente no te sientes realizado, pero esto es borrón y cuenta nueva», señaló Carretero, que eludió pronunciarse de forma directa sobre si su destitución tuvo efecto. «En momentos peores nos aguantaron. Cada uno que saque su conclusión. El momento tampoco era tan malo», aseguró.