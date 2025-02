Real Oviedo : El Lugo, nuevo punto de inflexión para Ziganda

El Real Oviedo tiene ante sí un nuevo reto en lo que a calendario se refiere, uno que más allá del habitual 'partido a partido' le depara al conjunto carbayón tres duelos de mitad de tabla (Lugo, Fuenlabrada y Zaragoza) y otros tres ante equipos ... recién descendidos de Primera (Espanyol, Leganés y Mallorca).

Los oviedistas vuelven a tener al Lugo como piedra de toque tras una mala racha -la peor de la temporada-, y no es una novedad en la historia reciente del club azul. Los carbayones llevan sumados solo 3 puntos de los últimos 18 en juego, y aunque ni está en descenso ni corren el riesgo de caer en él si pierden este lunes, la necesidad de recuperar la senda de la victoria ante los lucenses es de nuevo acuciante. Esa misma situación fue la que se encontró Cuco Ziganda en el club oviedista cuando fue llamado a filas para salvar la categoría, hace ya casi un año. El navarro, con Bingen Arostegi como mano derecha, aterrizó en la capital asturiana con un reto mucho mayor y una situación realmente urgente. Los azules tenían 29 puntos a falta de 42 por disputarse, pero no lograban salir del descenso y el Lugo era su primera piedra de toque. «14 partidos son muchos», apostilló entonces un Ziganda que ahora tiene 18 por delante.

Bingen, que ha tenido que dirigir durante dos semanas al equipo por el positivo del navarro, también recordó en su última rueda de prensa las dificultades que afrontaron ambos a su llegada «Vinimos en una situación mucho más complicada que la actual y demostramos que lo podíamos sacar adelante. Como entrenador no percibo alarma aún», comentó tras la derrota ante el Cartagena (2-0).

Cuco no solo se encontró una situación crítica, con un equipo incapaz de revertir la mala racha de resultados que le habían llevado durante todo el año a pelear en la zona baja de la tabla. También se enfrentó al primer varapalo en su primer partido como técnico oviedista: los azules cayeron ante el Lugo, rival directo entonces por salir del descenso, en un partido que acabó de hundir en la tabla a los carbayones (1-0). Penúltimos, y a 4 puntos de la salvación, los pupilos de Ziganda empezaron a remontar el vuelo tras ese pinchazo. El regreso del técnico a El Requexón esta jornada puede ser también un nuevo punto de inflexión, casi en la misma fecha y frente a la misma piedra de toque.

Aún con derrota, tras un año bastante más regular que el anterior, los carbayones siguen teniendo colchón para no caer en un descenso que marca el Cartagena con 4 puntos menos que los azules (24). Esa fue la razón por la que Arostegi no encendió las alarmas tras dos derrotas seguidas, pero lo cierto es que los azules necesitan una buena dosis no solo de tranquilidad para trabajar sino también de puntos en su casillero para no revivir viejos fantasmas. Desde el partido ante el Lugo los oviedistas empezaron a mejorar sus resultados, mantuvieron la categoría y firmaron números de promoción durante el tiempo que vasco y navarro comandaron la nave azul.

Ahora, tras dejar escapar puntos ante rivales de media tabla hacia abajo como Ponferradina (3), Málaga (2), Logroñés (2), Albacete (3) y Cartagena (3), los carbayones necesitan una nueva reacción en forma de triunfo. El calendario ha querido que el conjunto oviedista tenga aún tres choques más ante rivales directos, y eso puede marcar el devenir más cercano del equipo. La cara de la moneda podría acercar a los de Ziganda a la pelea por no descolgarse de la lucha final por el play off -ahora a 12 puntos- y la cruz podría meterlos de lleno de nuevo en una batalla que no interesa a nadie y sobre la que habían creado un buen colchón, el descenso.

El Lugo (10º con 32 puntos) el Fuenlabrada (13º con 30) y el Zaragoza (17º con 26) pondrán a prueba la capacidad de mejora de los azules, actualmente en 16ª posición con 28 puntos. Lo que se sume será fundamental para los azules, que afrontan su particular 'Tourmalet' a principios de marzo: visitarán a Espanyol y Mallorca, ambos en lo más alto de la tabla, y recibirán a Leganés (6º y con un partido menos).