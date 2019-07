El Real Oviedo mejora su juego, pero no pasa del empate (1-1) Jugada del Lugo - Real Oviedo en el Martínez Otero de Foz. / Pedro Agrelo Los gallegos marcaron en su única ocasión y Obeng marcó en una de las cuatro oportunidades que tuvieron los azules. El Lugo se impuso en la tanda de penaltis RAMÓN JULIO GARCÍA Oviedo Miércoles, 31 julio 2019, 21:51

El juego del Real Oviedo sigue mejorando, pero eso no le sirve para ganar, ya que el equipo desaprovecha las ocasiones que crea. El equipo presiona bien y genera ocasiones, pero no acaba de rematar la faena. Samuel Obeng marcó en una de las varias ocasiones que tuvo, mientras que el Lugo aprovechó la suya. Al final, el Trofeo Villa de Foz se lo llevó el conjunto local en los lanzamientos desde el punto de penalti. Sergio Egea optó por los mismos once que fueron titulares en el anterior partido ante la Ponferradina, con la novedad de Champagne, que se estrenaba en pretemporada. El ataque fue nuevamente el formado por Obeng, como delantero, y Borja Sánchez en la mediapunta.

Los azules llegaron con soltura al área visitante de inicio y Obeng dispuso de un par de ocasiones y Lolo de otra en un lanzamiento desde la frontal.

Los de Egea apretaban bien en la salida de balón del Lugo, lo que les permitía robar en campo contrario para atacar rápido y seguir generando peligro, además de no pasar apuros en defensa. Sin embargo, al equipo le faltaba fluidez para sacar el balón a los costados y eso permitía a los lucenses armarse para defender.

El partido no tuvo demasiado ritmo y las imprecisiones de ambos equipos en el centro del campo se sucedieron. La monotonía la rompió el conjunto lucense con una internada por la derecha de Calderón, que puso un balón al área en el que Tete se adelantó a la defensa para rematar y hacer el primer gol.

Los azules pudieron empatar al borde del descanso en un robo de balón de Tejera, que dejó solo a Obeng ante el portero, pero disparó demasiado cruzado, y en una nueva ocasión del delantero del filial que remató un centro de Saúl Berjón, pero detuvo Varo.

En la segunda mitad Alfonso, Omar Ramos, Jimmy, Viti y Riki, entraron por Champagne, Sangalli, Tejera, Saúl Berjón y Borja Sánchez, respectivamente.

Los azules empataron a los pocos minutos en una falta que botó Omar Ramos, Christian Fernández cabeceó en el segundo palo y Obeng llegó al rechace para empujar al fondo de la red. Al contrario que en la primera mitad, ahora el equipo aprovechaba su primera oportunidad.

Pasada la hora de partido Egea cambió para jugar con dos delanteros, con Steven e Ibrahima como pareja, mientras que en el centro del campo formaron pareja Jimmy y Riki. Omar Ramos y Viti, por los costados crearon problemas a la defensa del Lugo, que ya salía poco de su campo y se dedicaba a defender. También Riki aparecía por zonas de peligro. Steven no llegó por poco a un buen centro de Jorge Mier, cuando el equipo más atacaba. También Ibra tuvo una contra clara, pero la defensa se le echó encima.